Los líos jurídicos que le quedan pendientes al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

El Consejo de Estado calificó esta recusación como maniobra dilatoria. Foto | Alcaldía Mayor de Tunja

Tunja

En fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 14 años al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov por inscribirse y posesionarse en el cargo de elección popular, estando inhabilitado.

Recordemos que dos días antes de las elecciones de 2023, Caracol Radio reveló en entrevista con el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Enrique Vera que el entonces candidato del partido La Fuerza de La Paz había suscrito un contrato con la institución que apenas se había cumplido a finales de diciembre de 2022, con lo cual se advertía desde entonces, que estaba inhabilitado.

Pero eso no es todo, el Ministerio Público tiene pendiente otro pliego de cargos contra Mikhail Krasnov y su secretario de Fomento Económico, Gustavo Adolfo López Avella, por posibles irregularidades en un contrato de prestación de servicios profesionales “para brindar apoyo a la unidad de gestión empresarial y competitividad de la Secretaría de Fomento Económico y Servicios”.

Al parecer, el contratista no cumplía con las condiciones exigidas para la celebración del bilateral, pues para el momento de la firma del contrato no contaba con tarjeta profesional vigente como diseñador industrial, ni habría iniciado trámite alguno para su expedición.

A juicio del Ministerio Público, Krasnov suscribió el contrato sin que el contratista contara con tarjeta profesional, requisito exigido por la ley que reconoce el diseño industrial como una profesión y reglamenta su ejercicio. Dicho documento fue expedido de manera posterior, un mes y diecinueve días después de la suscripción.

En consecuencia, el mandatario, al parecer, omitió el deber de verificar que la persona a contratar cumpliera con todos los requisitos de idoneidad y experiencia que le determinaban los mismos documentos previos del contrato.

La conducta atribuida fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa grave.

Eso en cuanto a lo disciplinario, por los lados de los líos penales que tiene Krasnov, se espera que el próximo 9 de septiembre a las 3 de la tarde la fiscalía 6 Seccional de la Unidad Administración Pública de Boyacá le formule imputación de cargos y medida de aseguramiento por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.

Krasnov es investigado por presuntamente entregar un contrato de prestación de servicios a un abogado, a cambio de que éste retirara una demanda de nulidad electoral que había presentado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá.

El pasado 15 de julio la fiscalía le imputó este mismo delito a Juan Sebastián Ramírez García, por su presuntamente recibir un contrato de la Alcaldía de Tunja y la Empresa Constructora de Vivienda, como contraprestación por retirar una demanda de nulidad electoral contra el mandatario local. Antes ya había sido imputado el exdirector de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez.

Además, está pendiente de que la Sección Quinta del Consejo de Estado confirme o revoque la decisión que en febrero de 2025 tomó el Tribunal Administrativo de Boyacá cuando declaró la nulidad de su elección como alcalde para el periodo 2024 - 2027.