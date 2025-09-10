La censura a la prensa que planteó la secretaria de Contratación de Tunja

La audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo en el juzgado tercero penal municipal de Tunja, este martes 9 de septiembre de 2025.

Tunja

El martes 9 de septiembre en el juzgado tercero penal municipal de Tunja con función de control de garantías estaba programada la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra otras tres personas presuntamente involucradas en la entrega de un contrato al abogado, Juan Sebastián Ramírez García como contraprestación por haber retirado la demanda de nulidad que había interpuesto a finales de 2023 en el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Además del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov y su ex gestora social, Sara Catalina Pedraza, también estaba citada Luz Mila Acevedo Galán, secretaria de Contratación Pública desde el inicio del gobierno municipal.

Durante la diligencia que no se pudo realizar por una excusa médica que presentó Efraín Oswaldo Latorre Burbano, abogado del alcalde quien estaba en urgencias de la Clínica de la Universidad de la Sabana recuperándose de un dolor en el tórax, la señora Acevedo hizo una inusual solicitud al juez, evitar que los periodistas tuvieran acceso a la audiencia.

“Quiero solicitar respetuosamente, señor juez que se me den las condiciones necesarias para el ejercicio legítimo de mis derechos fundamentales, particularmente el de presunción de inocencia que se encuentra ligado íntimamente a mi dignidad humana y que, en consecuencia, y de ser posible, bajo la consideración de su despacho, se tomen las medidas pertinentes para evitar que las grabaciones de esta audiencia circulen por redes sociales y medios de comunicación, máxime cuando los mismos se encuentran conectados”.

Finalmente, el juez del caso no accedió a la petición de la secretaria de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán de impedir que los medios de comunicación tuvieran acceso a la grabación de la audiencia, pero si aplazó la diligencia pues la funcionaria aún no tenía abogado de confianza.

La diligencia se reprogramó para el 24 de septiembre a las 9 de la mañana.