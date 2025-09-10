Crecen vinculados a escándalo por contrato a un abogado para que retirara demanda contra Krasnov

La exgestora social de Tunja, Sara Catalina Pedraza, el Alcalde Mikhail Krasnov, el abogado, Juan Sebastián Ramírez, el exgerente de Ecovivienda, Eduardo Camargo y la secretaria de Cotratación, Luz Mila Acevedo.

Tunja

En julio de 2025, la Fiscalía imputó cargos al abogado Juan Sebastián Ramírez García por el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos, tras evidenciarse que habría recibido beneficios laborales como contraprestación por retirar una demanda de nulidad electoral contra el actual alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Boyacá, Ramírez fue contactado en enero de 2024 por funcionarios de la administración municipal. Según el expediente, lo persuadieron de desistir del proceso judicial que podría haber afectado la permanencia del mandatario en su cargo, a cambio de su vinculación mediante contratos oficiales con entidades del orden local.

El 1 de febrero de ese año se tramitó un contrato con la Alcaldía de Tunja por un valor de 19,8 millones de pesos, que, aunque no llegó a ejecutarse, formaría parte de las supuestas negociaciones irregulares. Posteriormente, firmó otro contrato con la Empresa Constructora de Vivienda de Tunja (Ecovivienda) por un monto superior a 54 millones de pesos, pese a que el abogado no contaba con experiencia técnica en el área para la cual fue contratado.

El retiro oficial de la demanda de nulidad electoral se formalizó el 2 de febrero, apenas un día después de la firma del primer contrato, lo que, según la Fiscalía, constituye un indicio clave en la presunta relación directa entre los contratos y la decisión judicial desistida.

También le imputaron cargos por interés indebido en la celebración de contratos a Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como gerente de Ecovivienda, pero que salió del cargo en marzo de 2025.

Los otros vinculados

Durante tres oportunidades se ha citado, sin éxito para la realización de la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos, a su ex gestora social, Sara Catalina Pedraza, por interés indebido en la celebración de contratos en calidad de cómplice en concurso homogéneo y ahora se conoció que fue vinculada otra funcionaria de la alcaldía de Tunja, al proceso.

Se trata de Luz Mila Acevedo Galán, directora de Contratación Pública de la administración municipal a quien la fiscalía le imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo.

La audiencia fue reprogramada para las 9 de la mañana el próximo 24 de septiembre.