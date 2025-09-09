La tercera no fue la vencida. El alcalde de Tunja no asistió a la audiencia de imputación de cargos

Audiencia de imputación contra el alcalde de Tunja fue aplazada por hospitalización y solicitudes de defensa

Tunja

La audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, fue aplazada nuevamente, luego de que el mandatario no pudiera presentarse al estar hospitalizado en la Clínica Universidad de La Sabana en Bogotá, donde fue ingresado de urgencias por un dolor torácico, según informó su abogado.

En la diligencia sí se presentó de manera virtual Luz Mila Acevedo Galán, directora de la Unidad Especial de Contratación de Tunja, quien denunció, que fue notificada apenas dos horas antes de ser requerida presencialmente y solicitó el aplazamiento para contratar un abogado de confianza, petición que fue aceptada por el despacho.

Por su parte, Sara Catalina Pedraza exgestora social tampoco asistió a la audiencia. Su abogado pidió más tiempo para preparar la defensa, pero el tribunal negó la solicitud al considerar que se trataba de una maniobra dilatoria. Sin embargo, la Fiscalía decidió no solicitar la declaración de contumacia y le otorgó una nueva oportunidad para comparecer.

Durante la diligencia, el juez hizo un recuento de los antecedentes: el proceso ya ha enfrentado varias suspensiones por cambios de abogados y solicitudes de aplazamiento. En el caso del alcalde, incluso se mencionó que en julio y agosto anteriores se habían presentado renuncias de defensores y requerimientos adicionales de pruebas que no prosperaron, lo que ha retrasado el avance del juicio.

Finalmente, la diligencia fue reprogramada para el próximo 24 de septiembre a las 9 de la mañana.