Un mes desplazadas completan 58 familias en Anorí y Amalfi por la violencia entre grupos armados

Las familias recibieron ayuda humanitaria y aún no han podido regresar a sus veredas por miedo a quedar en medio del fuego cruzado. Foto: Unidad de Víctimas.

Ya pasó un mes desde que 58 familias tuvieron que abandonar sus hogares en el Nordeste antioqueño por cuenta de la violencia de los grupos armados ilegales. Aún no han podido regresar por miedo a quedar en medio del fuego cruzado o pisar minas antipersonales.

En Anorí permanecen 32 familias que huyeron el pasado 21 de agosto desde la vereda Los Toros, en Amalfi, después de los enfrentamientos en los que 13 policías fueron asesinados tras el derribamiento de un helicóptero de operaciones antinarcóticos.

A ellas se suman otras 26 familias desplazadas en el corregimiento Liberia El Charcón, también en Anorí, tras combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en la vereda El Tesoro, comunidad de mineros artesanales y agricultores que ya había padecido confinamientos este mismo año.

Disputa entre grupos armados

La directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Maribel López, insistió en que la violencia persiste en el Nordeste y Bajo Cauca, donde tres grupos armados ilegales —disidencias de las FARC, ELN y Clan del Golfo— se disputan el control territorial de corredores estratégicos para la minería ilegal y los cultivos ilícitos.

La Unidad para las Víctimas entregó toneladas de alimentos y artículos de aseo para atender a estas familias, mientras se dan las garantías de seguridad para que puedan retornar a sus caseríos.

En lo que va del año, más de 2.000 familias en Antioquia han sido desplazadas o confinadas por las 22 emergencias masivas que deja el conflicto armado en el departamento.