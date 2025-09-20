Alcalde confirma la presencia de disidencias del 34 en el área urbana de Betulia

Betulia- Antioquia

Ante los grafitis que amanecieron pintados en el área urbana de Betulia en el Suroeste de Antioquia con mensajes de las disidencias contra el Clan del Golfo, las autoridades realizaron un consejo de seguridad extraordinario para analizar qué fue lo que ocurrió y tomar medidas.

Primero, reportó que los grafitis se hallaron en dos zonas de la población, una en la vereda La Valdivia, entre la vía Betulia – La Arboleda, y la otra en el sector La Bomba, en la pared del Centro Día del adulto mayor. Allí, pero en una zona boscosa, dejaron una bandera alusiva al grupo guerrillero a escasas cuatro cuadras del parque principal. En la zona delinque el frente 34.

“Nos informa el ejército y la policía que ya están en coordinación para mandar un grupo especializado antiexplosivos, un camino para poder retirar la bandera que colocaron en este lugar. Estamos hablando en el sector La Bomba de acá del municipio, de la cabecera municipal. Hemos recibido las recomendaciones de ellos porque puede tener, digamos, explosivos o generar un riesgo”, le dijo a Caracol Radio el alcalde de Betulia Néstor Camilo Serna.

El mandatario también confirmó lo que más temprano había publicado Caracol Radio sobre la presencia de integrantes del grupo armado en el área urbana. Lo que eleva la zozobra y el riesgo para la población. Debido a eso, solicitó apoyo de personal especializado y se está en coordinación con Ejército y Policía.

“Que al parecer hay presencia de algunas personas que vienen amenazando y que hacen parte de las disidencia de la guerrilla de las FARC, de estos criminales. Entonces, estamos con esa información que es una información muy valiosa porque sabemos que las fuentes que nos la dan son gente muy seria y que conocen muy bien la zona. Entonces, por eso se pidió el apoyo de personal especializado y que ya está en coordinación con Ejército y Policía”.

Pero es que tal parece que ya se había denunciado sobre esa alianza entre el grupo ilegal 20 de Julio de Urrao, pero que hace presencia en el área urbana con disidencias del frente 34, y que esto habría permitido que se pintaran los grafitis y que circularan en la cabecera municipal.

“Yo estoy convencido de que estos delincuentes del veinte de julio que operan en el barrio Nariño tienen una gran alianza con esa guerrilla de las FARC. Sin duda, ellos están detrás de eso”.

En la última semana se han reportado cuatro homicidios, por lo que solicita a la fiscalía que se acelere la investigación para esclarecer los hechos y mejorar la seguridad, ya que pronto llegará la cosecha cafetera.

“Y vienen y hacen este tipo de alteraciones al orden público y tratan de generar temor en la comunidad, pero por eso estamos acá, con firmeza, con seguridad, vamos a sacar a todos estos criminales porque no podemos permitir que venga a ser alterado por esos grupos criminales.

El alcalde espera que las acciones acordadas se realicen lo más pronto posible.