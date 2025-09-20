Las disidencias pintaron un grafiti y dejaron una bandera en el área urbana de Betulia

Betulia- Antioquia

Con bastante zozobra amaneció la comunidad del área urbana del municipio de Betulia, en el Suroeste de Antioquia, por cuenta de unos grafitis que habrían dejado las disidencias que delinquen en esa zona del departamento.

La guerrilla pintó con un mensaje intimidante hacia presuntos colaboradores del Clan del Golfo en la pared de la casa del centro Día del Adulto Mayor, ubicado a unas dos cuadras del parque principal de Betulia. Justo al frente de ese lugar y hacia un sector boscoso, el grupo ilegal, al parecer frente 34, dejó una bandera de Colombia con el logo de esa guerrilla. En otra zona cercana de ese lugar también dejaron otro material, pero no se ha podido acceder al lugar por seguridad, pero se espera apoyo del ejército para llegar al sitio.

Se espera que personal experto antiexplosivos llegue al lugar donde fue ubicada la bandera para poder desmontarla, ya que se debe descartar esa posibilidad y evitar accidentes.

Caracol Radio conoció que la otra situación más preocupante es que en la noche del viernes vieron patrullar a hombres armados y vestidos de camuflado en una zona muy cerca del área urbana, a escasos cinco minutos, y que presuntamente no es la primera vez que estos guerrilleros incursionan en el perímetro de la cabecera municipal.

En el lugar ya hace presencia la policía del municipio y se está investigando esta situación que genera más preocupación entre la población por la presencia de ese grupo armado en la cabecera municipal y que se disputa el territorio con el Clan del Golfo. Es más, se le atribuye a la guerrilla el homicidio de un joven en el área urbana de Betulia cometido el pasado fin de semana.