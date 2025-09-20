Capturado alias ‘Murdoc’, de la banda criminal San Pablo, vinculado a cinco homicidios en Medellín

Alias 'Murdoc' tiene antecedentes por extorsión, porte ilegal de armas, hurto calificado, fuga de presos y cohecho. Foto: Alcaldía Distrital.

Edwin Ermilson Sánchez García, alias ‘Murdoc’, fue capturado en un operativo en el nororiente de Medellín. Es señalado como coordinador del grupo delincuencial San Pablo, con injerencia en el barrio Santa Cruz, y está vinculado a por lo menos cinco homicidios.

Las investigaciones lo señalan como autor directo del asesinato de José Derian Vélez, ocurrido el 12 de julio de 2024, en un ajuste de cuentas por rentas criminales. En ese ataque también resultó herido Leyder Yesid Marulanda Calle.

En la misma acción fue notificado Miguel Ángel Otálvaro Moreno, integrante de la estructura, ya detenido desde agosto de este año tras intentar robar a un juez en Medellín. Ambos enfrentan cargos por homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

Sobre el operativo

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, detalló que durante el operativo le incautaron un arma de fuego, cuatro proveedores, nueve cartuchos y más de $13 millones en efectivo.

La banda San Pablo se sostiene en el cobro de extorsiones y retaliaciones violentas contra la comunidad. Sus integrantes, incluido alias ‘Murdoc’, acumulan antecedentes por extorsión, porte ilegal de armas, hurto calificado, fuga de presos y cohecho.