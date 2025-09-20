Capturan cinco personas que integrarían red de trata de personas desde Antioquia a EE.UU.

Antioquia

La Fiscalía General, con apoyo de autoridades de los Estados Unidos, adelantó una investigación que permitió identificar una red de trata de migrantes de diferentes países de Pakistán, Nepal, Togo, Guinea, Senegal, Ghana, Congo, Camerún, Sierra Leona, Bangladesh, Haití, Cuba y República Dominicana que transportaban por diferentes lugares de Colombia hasta Urabá y luego los embarcaban a Norteamérica.

Esa investigación permitió la captura de cinco personas, que presuntamente hacían parte de esa red internacional. Según la fiscalía, las detenciones en apoyo con la DIJIN de la policía se hicieron en Medellín (Antioquia), y en Cali y Palmira (Valle del Cauca). Son cuatro hombres y una mujer encargados de la logística del transporte para movilizarlos desde el departamento de Nariño hasta el Urabá antioqueño y luego enviarlos a los Estados Unidos. Todos, al parecer, tenían roles diferentes, entre ellos algunos conductores.

El ente investigador detalló: “Ingresaban a Brasil, luego por vía fluvial llegaban a Nariño. Allí eran contactados por personas que harían parte del grupo ilegal, que les ofrecían el servicio de transporte terrestre hasta la región de Urabá. De esta manera, fueron trasladados 114 migrantes en dos años, en buses de turismo y de servicio público”.

Los capturados fueron presentados ante juez de control de garantías de Medellín y un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó el delito de tráfico de migrantes, el cual ninguno aceptó; sin embargo, fueron enviados a la cárcel desde donde deberán seguir afrontando el proceso judicial.