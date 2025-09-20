Otro menor de edad herido por bala perdida en Antioquia; un adulto también quedó lesionado

Caucasia- Antioquia

En las últimas horas se reportó un ataque armado que dejó dos personas heridas en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño. El hecho violento ocurrió en el área urbana.

Según el reporte del caso, hombres armados atacaron a tiros a un adulto, al parecer, en situación de calle en el barrio Nueva Estrella. Esta persona fue trasladada a centro asistencial con heridas en varias partes del cuerpo: tórax, pierna, brazo y glúteo. En este mismo hecho, una menor de siete años que estaba en el lugar fue alcanzada por una bala perdida que le hirió una pierna. Los dos lesionados fueron trasladados al hospital local César Uribe Piedrahita.

Por ahora, no se tienen identificados a los responsables del ataque sicarial que huyeron del lugar, pero en el lugar se tiene referenciado que delinquen el Clan del Golfo y Los del Bajo, que sostienen una guerra por el control del territorio y que en esa actividad están afectando a la comunidad, como en este caso que se trata de una niña de siete años, que por fortuna, la herida no es de gravedad.