Otro menor de edad herido por bala perdida en Antioquia; un adulto también quedó lesionado
El ataque armado se reportó en el área urbana de Caucasia, barrio Nueva Estrella.
Caucasia- Antioquia
En las últimas horas se reportó un ataque armado que dejó dos personas heridas en Caucasia, Bajo Cauca antioqueño. El hecho violento ocurrió en el área urbana.
Según el reporte del caso, hombres armados atacaron a tiros a un adulto, al parecer, en situación de calle en el barrio Nueva Estrella. Esta persona fue trasladada a centro asistencial con heridas en varias partes del cuerpo: tórax, pierna, brazo y glúteo. En este mismo hecho, una menor de siete años que estaba en el lugar fue alcanzada por una bala perdida que le hirió una pierna. Los dos lesionados fueron trasladados al hospital local César Uribe Piedrahita.
Por ahora, no se tienen identificados a los responsables del ataque sicarial que huyeron del lugar, pero en el lugar se tiene referenciado que delinquen el Clan del Golfo y Los del Bajo, que sostienen una guerra por el control del territorio y que en esa actividad están afectando a la comunidad, como en este caso que se trata de una niña de siete años, que por fortuna, la herida no es de gravedad.
Recordemos que esta semana también se reportó otro caso de un menor herido por una bala perdida en el barrio La Sierra de Medellín. Allí un niño de ocho años que estaba en su casa fue alcanzado por un disparo y que hoy lo tiene en un grave estado debatiéndose entre la vida y la muerte en una UCI de la capital antioqueña.