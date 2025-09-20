Tabla de posiciones de Liga Colombiana: Así quedó tras emocionante empate entre Medellín y Junior

Este viernes dio comienzo la fecha 12 de la Liga colombiana, con el juego entre Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima. La jornada se extenderá hasta este domingo, cuando se enfrenten Boyacá Chicó y el Deportivo Pereira.

Bucaramanga 2-0 Tolima

Una infracción de Cristopher Fiermarín en el área sobre Faber Gil le dio el penalti a Bucaramanga que ejecutó Fabián Sambueza al 45+3′. En la segunda parte, pese a las aproximaciones en ambas áreas, el marcador no se movió hasta el 90+3, cuando Luciano Pons fue habilitado por Fabián Sambueza y sentenció la historia 2-0.

Los dirigidos por el técnico Leonel Álvarez mantuvieron en cero su portería, y lograron una importante victoria que los tiene más líderes que nunca.

En Liga Colombiana, ‘El Leopardo’ completó su séptimo partido en línea sin caer, y alcanzó su séptima victoria en el semestre.

América de Cali 2-1 Once Caldas

Jefry Zapata abrió el marcador del partido al 45+1′ a favor de la visita, cuando se interpuso en la trayectoria del disparo de media distancia de Luis Gómez, y Joel Graterol no pudo hacer nada para evitar el gol, pues ya se había jugado hacia uno de los palos.

Sin embargo, con tan solo tres minutos disputados en la segunda parte, apareció la figura del campo para iniciar la remontada de la noche en Cali.

En primera instancia, Cristian Barrios, delantero de América, habilitó a Tilman Palacios, quien convirtió el empate. Y sobre el 57′, Barrios fue asistido por Josen Escobar para decretar el 2-1 final. Este enfrentamiento se dio tan solo 48 horas después del partido de Once Caldas en Ecuador por Copa Sudamericana.

Envigado 0-0 Alianza FC

La jornada sabatina comenzó con un empate sin grandes emociones entre Envigado y Alianza en el estadio Polideportivo Sur. La visita incluso llegó a estar más cerca de abrir el marcador, en la búsqueda por llegar al grupo de los ocho. Los antioqueños completaron ocho partidos sin ganar en Liga.

Llaneros 0-1 Águilas Doradas

Llaneros sufrió una derrota inesperada en Villavicencio 0-1 a manos de Águilas Doradas. El equipo antioqueño llegaba a este duelo en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé como el último del campeonato, situación que cambio gracias al triunfo, conseguido por medio de Jorge Obregón. Howell Mena fue expulsado en el equipo de casa.

Pasto 1-1 Santa Fe

En el estadio Departamental Libertad, Deportvo Pasto y Santa Fe empataron 1-1 en un partido emocionante y de ocasiones de gol en las dos áreas. El equipo de casa se adelantó en el marcador por medio de Yohan Valois; en el cierre del encuentro, el cuadro bogotano logró el empate por medio de Christian Mafla.

La Equidad 0-4 Deportivo Cali

Deportivo Cali derrotó 0-4 a La Equidad en el estadio Metropolitano de Techo. El juego tuvo como grande particularidad las expulsiones de Yair Abonía y de José Masllorens. Los goles de los vallecaucanos fueron obra de Andrés Correa, Andrés Colorado y un doblete del uruguayo Fernando Mimbacas.

Millonarios 3-2 Fortaleza

Los dirigidos por el técnico Hernán Torres derrotaron a Fortaleza con un apretado 3-2 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, con hat-trick de Beckham Castro (3′, 46′ y 71′). Los tantos de la visita los convirtieron Jhon Velásquez (45+1’) y Sebastián Valencia (90+1′).

Millonarios puso fin al único invicto del semestre, ostentado por ‘Los Amix’, que tras doce jornadas de Liga Colombiana suma 21 puntos en 11 partidos, divididos en 5 triunfos y 6 empates.

Unión Magdalena 1-2 Atlético Nacional

El conjunto verdolaga se colocó en ventaja durante el partido tras un gol de Edwin Cardona, que fue asistido por Alfredo Morelos al 52′. Sin embargo, nueve minutos después, Ricardo Márquez anotó el empate del partido.

Cuando la historia parecía terminar igualada, apareció Juan Manuel Rengifo paras habilitar a Andrés Román, quien envió el balón al fondo de la red al 90+2′.

Independiente Medellín 2-2 Junior de Barranquilla

Luego de uno primer tiempo sin goles, José Enamorado marcó el primero de la noche al 47’ con un gran remate desde el borde del área. Seis minutos después, Jesús Rivas recibió el pase del paraguayo Guillermo Paiva, y anotó el segundo para la visita.

Sin embargo, Independiente Medellín reaccionó, y al 61′, a través de un penalti de Francisco Chaverra, descontó con media hora por jugar.

Rápidamente, ‘El Poderoso’ empató el compromiso, pues en una gran acción individual dentro del área de Jarlan Barrera, que sacó un fuerte remate que le pasó por encima al portero Mauro Silveira, y se transformó en el grito del empate para los aficionados del Atanasio Girardot.

Tabla de posiciones

Partidos de la fecha 12

Domingo 21 de septiembre:

4:10 pm - Unión Magdalena vs. Atlético Nacional

Estadio Sierra Nevada.

6:20 pm - Independiente Medellín vs. Junior

Estadio Atanasio Girardot.

8:30 pm - Boyacá Chicó vs. Pereira

Estadio La Independencia.