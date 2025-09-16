🔴América vs. Bucaramanga en VIVO: siga acá el compromiso reprogramado por la 2 fecha la Liga

A mitad de semana el fútbol vuelve a tener acción en la Liga Colombiana. En la tarde de este martes 16 de septiembre se enfrentarán América de Cali y Atlético Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, juego reprogramado de la segunda jornada, momento en el que ambos equipos estaban disputando torneos internacionales.

Este compromiso es muy importante para el futuro de este semestre de los Escarlata, están prácticamente obligados a ganar si quieren tener chances de ingresar al cupo de los ocho. Ya que se encentran últimos en la tabla de posiciones, con solo 6 puntos y vienen de caer en Bogotá ante Fortaleza, por la mínima diferencia en el debut de David González.

🎥 #𝐏𝐫𝐞𝐯𝐢𝐚𝐄𝐬𝐜𝐚𝐫𝐥𝐚𝐭𝐚

“Una 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐨́𝐧, una 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚, una linda enfermedad llamada 𝐀𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐥𝐢.” 🇦🇹👹 pic.twitter.com/SZjsPyfSgS — América de Cali (@AmericadeCali) September 16, 2025

Por su parte, el equipo bumangués llega en un muy buen momento, son terceros del campeonato con 20 unidades, a solo un punto del líder Junior de Barranquilla. Vienen de ganarle en la jornada anterior como visitante a Nacional 1-0, con anotación de Carlos Henao por la vía área, partido en el que mostraron una clara superioridad.

Los enfrentamientos más recientes de estos dos equipos fue por los octavos de final de la Copa Colombia. Con un triunfó para cada uno, en Bucaramanga ganaron los leopardos 1-0 y en Cali, América se quedó con el 2-0, que le dio el paso a los cuartos al equipo del Valle del Cauca.

