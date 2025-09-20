EN VIVO | Llaneros vs. Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga Colombiana: siga acá el partido
El equipo local espera hacer respetar su casa y quedarse con la victoria para seguir manteniéndose en el grupo de los ocho.
Continúan los partidos correspondientes a la fecha 12 de la Liga Colombiana. Esta vez es el turno de Llaneros vs. Águilas Doradas, que se enfrentarán a partir de las 4:10 de la tarde en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. El equipo dirigido por Jonathan Risueño está obligado a llevarse los tres puntos de visitante para poder salir del fondo de la tabla.
Llaneros llega a este compromiso luego de igualar sin goles con Deportivo Pereira en condición de visitante. Este es el primer empate que obtiene en los últimos cinco partidos, luego de dos derrotas y dos victorias. Por su parte, Águilas Doradas no logró disputar la jornada anterior con Independiente Medellín, aún está por confirmarse la nueva fecha del partido.
Hasta el momento, el equipo de Villavicencio es sexto con 18 unidades, mientras que Águilas Doradas es último en la tabla con apenas 8 puntos.
Siga acá el minuto a minuto del partido entre Llaneros vs. Águilas Doradas
Final primera parte, Llaneros 0, Águilas Doradas 0.
Remate parado por bajo a la izquierda. Andrés López (Llaneros) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Daniel Mantilla.
Remate fallado por Diego Hernández (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Matías Ramírez con un centro al área tras botar una falta.
Jorge Obregón (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Marlon Sierra (Llaneros).
Remate parado por bajo a la izquierda. Bryan Urueña (Llaneros) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Andrés López.
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Yéiler Góez (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla.
Remate fallado por Mateo Puerta (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Yony González.
Remate fallado por Yony González (Águilas Doradas) remate con la derecha desde la banda izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Falta de Jan Angulo (Llaneros).
Matías Ramírez (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Bryan Urueña (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Mateo Puerta (Águilas Doradas).
Falta de Jan Angulo (Llaneros).
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Wuilker Fariñez.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Andrés López (Llaneros) remate con la derecha desde la banda derecha. Asistencia de Daniel Mantilla.
Falta de Érik Bodencer (Llaneros).
Jaen Pineda (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Miguel Ortega.
Remate parado por bajo a la izquierda. Jaen Pineda (Águilas Doradas) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Falta de Howell Mena (Llaneros).
Jorge Obregón (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Yéiler Góez (Llaneros).
Jaen Pineda (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Llaneros).
Corner,Llaneros. Corner cometido por Johan Caballero.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Diego Hernández (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Johan Caballero con un centro al área.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Jan Angulo.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Jan Angulo.
Falta de Daniel Mantilla (Llaneros).
Nicolás Lara (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Mano de Nicolás Lara (Águilas Doradas).
Falta de Howell Mena (Llaneros).
Yony González (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Decisión del VAR: No Fue Penalti Águilas Doradas.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Llaneros).
Remate fallado por Matías Ramírez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Érik Bodencer (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Érik Bodencer (Llaneros).
Jaen Pineda (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jan Angulo (Llaneros).
Matías Ramírez (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Yony González (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Frank Lozano.
Falta de Jaen Pineda (Águilas Doradas).
Bryan Urueña (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento