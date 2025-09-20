EN VIVO | Llaneros vs. Águilas Doradas por la fecha 12 de la Liga Colombiana: siga acá el partido

Continúan los partidos correspondientes a la fecha 12 de la Liga Colombiana. Esta vez es el turno de Llaneros vs. Águilas Doradas, que se enfrentarán a partir de las 4:10 de la tarde en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio. El equipo dirigido por Jonathan Risueño está obligado a llevarse los tres puntos de visitante para poder salir del fondo de la tabla.

Llaneros llega a este compromiso luego de igualar sin goles con Deportivo Pereira en condición de visitante. Este es el primer empate que obtiene en los últimos cinco partidos, luego de dos derrotas y dos victorias. Por su parte, Águilas Doradas no logró disputar la jornada anterior con Independiente Medellín, aún está por confirmarse la nueva fecha del partido.

Hasta el momento, el equipo de Villavicencio es sexto con 18 unidades, mientras que Águilas Doradas es último en la tabla con apenas 8 puntos.

Siga acá el minuto a minuto del partido entre Llaneros vs. Águilas Doradas