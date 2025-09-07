Santa Fe y Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina 2025 ¿Qué rivales tendrán?

El sábado 6 de septiembre se definieron los dos equipos que jugarán la gran final del fútbol femenino en la Liga Colombiana 2025. Se repite por tercera vez la misma final del campeonato, la más reciente fue la del en el 2024 en el que Deportivo Cali se quedó con el título. En el 2021 también se presentó este duelo y el resultado fue el mismo.

En la primera serie, Santa Fe derrotó a Orsomarso 1-0 en el marcador global. Con gol de la delantera Mariana Zamorano, este resultado se dio en la ida en el estadio El Campín de Bogotá, en la vuelta el empate le dio el paso a las leonas.

El equipo bogotano se clasificó a la semifinal, en un apretado cuadrangular B que se definió en los últimos minutos de la hecha 6, ingresó segundo con 7 unidades. Siendo esta la sexta final para el equipo.

Por su parte, en la segunda llave se enfrentaron Deportivo Cali y Atlético Nacional en una serie más pareja. En la ida quedaron empatadas 1-1 en el estadio Pascual Guerrero, en la vuelta el equipo caleño supero 2-1 a Nacional como visitante, con goles de Melanin Aponzá y Zharick Montaya que salió expulsada.

El equipo caleño también dejó escapar el liderato del grupo A en los cuadrangulares en la última jornada. Se clasificaron segundas con 9 unidades, siendo esta su tercera final en la Liga Colombiana. Curiosamente, los dos títulos que ha conseguido han sido frente a las leonas.

¿Cuáles serían los rivales de Santa Fe y Cali en la Libertadores?

El torneo más importante a nivel clubes femeninos en Sudamérica se disputará a partir del 2 de octubre del 2025, hasta el 18 del mismo mes en territorio argentino, en la ciudad de Buenos Aires.

El cupo para los equipos colombianos es para los dos finalistas, Independiente Santa Fe, que fue subcampeón en el 2024, repite y llega con la ilusión de conseguir el título continental, tras la final que perdió ante Corinthians de Brasil.

Deportivo Cali también vuelve a La Copa Libertadores Femenina, tras tener buenas representaciones por el país y llegan siendo las actuales campeonas de la Liga Colombiana.

El sorteo de la Copa Libertadores Femenina, se llevó a cabo el 4 de septiembre en Paraguay y se dio a conocer la distribución de los 16 equipos participantes en los cuatro grupos correspondientes, en donde los representantes colombianos ya fueron ubicados y conocieron a sus respectivos rivales.

El campeón de la Liga Femenina está denominado en la Copa Libertadores como Colombia 1 e integrará el Grupo D con Libertad, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. Mientras que el representante 2, será el equipo que quede subcampeón e irá al Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador que se definirá en los próximos días.