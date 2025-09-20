🔴EN VIVO | América de Cali vs. Once Caldas por Liga Colombia: siga AQUÍ el minuto a minuto ONLINE

Continúan los partidos correspondientes a la fecha 12 de la Liga Colombiana. Esta vez es el turno de <b>Once Caldas</b> que visita a<b> América de Cali</b> en el estadio Pascual Guerrero. Ambos conjuntos necesitan tres puntos para ascender en la tabla y salir del sótano del campeonato.‘La Mecha’ no ha tenido un buen desempeño en el segundo semestre, pues es último en la tabla con apenas 7 unidades. En el partido anterior igualó sin goles con <b>Atlético Bucaramanga</b>, válido por la fecha 2 de la Liga. <i><b>Le puede interesar: </b></i><a href="https://caracol.com.co/2025/09/19/ricardo-gareca-sobre-volver-a-dirigir-a-america-de-cali-es-lo-que-quiero-por-supuesto/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/19/ricardo-gareca-sobre-volver-a-dirigir-a-america-de-cali-es-lo-que-quiero-por-supuesto/"><i><b>Ricardo Gareca sobre volver a dirigir a América de Cali: “es lo que quiero, por supuesto”</b></i></a>‘El Blanco Blanco’ llega de conseguir un triunfo importante en Copa Sudamericana ante Independiente del Valle 0-2 en la ida de los cuartos de final. <i><b>Noticia relacionada: </b></i><a href="https://caracol.com.co/2025/09/19/david-gonzalez-sobre-su-expectativa-con-america-de-cali-tenemos-10-partidos-y-quiero-ganar-los-10/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/19/david-gonzalez-sobre-su-expectativa-con-america-de-cali-tenemos-10-partidos-y-quiero-ganar-los-10/"><i><b>David González sobre su expectativa con América de Cali: “Tenemos 10 partidos y quiero ganar los 10″</b></i></a>