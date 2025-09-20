Liga Colombiana

América de Cali CAL
0
Once Caldas OCA
0
5'
1ª parte

🔴EN VIVO | América de Cali vs. Once Caldas por Liga Colombia: siga AQUÍ el minuto a minuto ONLINE

‘La Mecha’ jugará su tercer partido bajo las órdenes del técnico David González, quien no podrá dirigir desde el banquillo.

Estadio Pascual Guerrero / Getty Images.

Santiago Mojica Alarcón

