🔴EN VIVO | Atlético Bucaramanga vs. Tolima en Liga Colombiana: siga ACÁ la transmisión EN DIRECTO

<b>¡Arranca la fecha 12 de la Liga Colombiana!</b> El duelo que abre la jornada es <b>Atlético Bucaramanga, que recibe a Tolima</b> en el estadio Departamental José Americo Montanini a partir de las 6 de la tarde. <b>Los Leopardos, por un lado, se quieren seguir manteniendo líderes,</b> mientras que por el otro,<b> El Glorioso quiere mejorar su posición en la tabla</b> y acercarse a la zona alta.<a href="https://caracol.com.co/2025/09/16/america-vs-bucaramanga-en-vivo-siga-aca-el-compromiso-reprogramado-por-la-2-fecha-la-liga/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/16/america-vs-bucaramanga-en-vivo-siga-aca-el-compromiso-reprogramado-por-la-2-fecha-la-liga/?rel=buscador_noticias"><b>El equipo local viene de igualar 0-0 con América de Cali </b></a>por la fecha 2 de la Liga Colombiana, partido que tuvo que ser aplazado por el hecho de que ambos equipos estaban participando en la Copa Sudamericana. Mientras que <a href="https://caracol.com.co/2025/09/15/tolima-vs-chico-siga-el-minuto-a-minuto-del-partido-por-la-fecha-11-de-la-liga-colombiana/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/15/tolima-vs-chico-siga-el-minuto-a-minuto-del-partido-por-la-fecha-11-de-la-liga-colombiana/?rel=buscador_noticias"><b>los dirigidos por Lucas González llegan de golear 4-0 a Boyacá Chicó </b></a>en condición de local.