Dimayor confirmó sanción contra Atlético Nacional

La fecha 11 de la Liga Colombiana cruzó a Atlético Nacional y Bucaramanga en el Estadio Atanasio Girardot, en el compromiso que finalizó 0-1 a favor del ‘Leopardo’. Durante el partido, Nacional realizó 4 modificaciones, y durante 3 minutos, el equipo estuvo con 4 jugadores extranjeros en campo.

Tabla de posiciones Liga Colombiana tras el empate entre Bucaramanga y América de Cali

Camilo Cándido (Uruguay), Facundo Batista (Uruguay), Billy Arce (Ecuador) y Juan Bauza (Argentina) fueron los futbolistas que estuvieron en cancha al mismo tiempo, cuando el reglamento establece que el límite máximo de tres jugadores extranjeros en campo.

Sanción a Atlético Nacional

“Sancionar al Club Atlético Nacional S.A. con derrota por retirada o renuncia y multa de veintiocho millones cuatrocientos setenta mil pesos ($28.470.000), tras cumplirse los presupuestos fácticos y jurídicos del literal g) del artículo 83 del CDU de la FCF”, explicó en el comunicado.

Posteriormente, en el comunicado oficial, Dimayor informó:

“Consecuencia de lo anterior, el marcador final del partido disputado por la 11ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025 entre Club Atlético Nacional S.A. y el Club Atlético Bucaramanga S.A, será (0 – 3) en favor del Club Atlético Bucaramanga S.A. conforme el artículo 34 del CDU de la FCF", sentenció.

Así, Atlético Bucaramanga, que derrotó a América de Cali en el duelo aplazado por la fecha 2, y se puso líder, amplió la diferencia de gol de +9, a +11.

América de Cali suma otro empate en casa ante Bucaramanga que es el líder del campeonato

Nacional permanecerá en la séptima casilla de la tabla de posiciones con 17 puntos, y pasará a tener +4 en la diferencia de gol.

Este panorama complicó el presente del entrenador Javier Gandolfi con Nacional, pues tras este suceso, nombres como Luis Zubeldia, Walter Ribonetto, Vicente Sánchez o, incluso, Juan Carlos Osorio, han sonado para dirigir al conjunto verdolaga.

Sin embargo, sin la salida oficial del director técnico argentino, el club debe preparar el compromiso frente a Unión Magdalena, programado para el domingo 21 de septiembre desde las 4:10 pm.

Candidato a reemplazar al DT Gandolfi en Nacional firmó con Independiente

El equipo del profesor Leonel Álvarez recibirá a Tolima en la siguiente jornada, el viernes 19 del mismo mes a las 6:00 pm.