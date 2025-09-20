Liga Colombiana

Pasto DPA
0
Santa Fe SFE
0
31'
1ª parte

🔴EN VIVO |Pasto vs. Independiente Santa Fe: siga acá el minuto a minuto del partido

El conjunto Cardenal quiere conseguir la victoria para mejorar su posición en la tabla.

Colprensa

Colprensa

Juliana Sofía Ramírez Araque

