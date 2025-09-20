🔴EN VIVO |Pasto vs. Independiente Santa Fe: siga acá el minuto a minuto del partido

¡Continúa la jornada sabatina de la fecha 12 de la Liga Colombiana! <b>Pasto recibe a Independiente Santa Fe en el estadio La Libertad a partir de las 6:20 de la tarde.</b> El equipo nariñense espera terminar con su racha negativa y obtener una victoria.El equipo local llega a este compromiso luego de perder (1-2) con Deportivo Cali en el Palmaseca. <a href="https://caracol.com.co/2025/09/14/cali-vs-pasto-en-vivo-siga-la-transmision-del-partido-por-la-fecha-11-de-la-liga/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/14/cali-vs-pasto-en-vivo-siga-la-transmision-del-partido-por-la-fecha-11-de-la-liga/?rel=buscador_noticias"><b>Ya son tres derrotas que consigue en las últimas cinco fechas</b></a><b>,</b> aparte de un empate y una victoria. Con este resultado, Pasto se encuentra en la penúltima casilla con 9 unidades. Por otro lado,<b> </b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/20/en-vivo-envigado-vs-alianza-en-duelo-clave-por-el-descenso-siga-el-minuto-a-minuto-aqui/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/20/en-vivo-envigado-vs-alianza-en-duelo-clave-por-el-descenso-siga-el-minuto-a-minuto-aqui/"><b>el conjunto Cardenal llega tras vencer 2-0 a Unión Magdalena en condición de local,</b></a><b> </b>gracias a las anotaciones de Emanuel Olivera (77′) y Christian Mafla (88′). Es la segunda victoria que consigue en los últimos cinco partidos. Con este resultado, <b>Santa Fe es octavo con 16 puntos.</b>