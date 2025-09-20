🔴 EN VIVO | Envigado vs. Alianza en duelo clave por el descenso: siga el minuto a minuto AQUÍ

Envigado recibe a Alianza de Valledupar en el partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga Colombiana, en el Polideportivo Sur, desde las 2:00 pm. Los dirigidos por el técnico Hubert Bodhert no derrotan al conjunto antioqueño desde el 7 de febrero de 2024, cuando lo venció 1-2 en condición de visitante.

A partir de esa fecha, Alianza suma dos empates y una derrota ante Envigado.

El equipo del profesor Andrés Orozco, que durante la semana se instaló en los cuartos de final de la Copa tras superar 1-0 a Millonarios en el marcador global, enfrenta ahora un duelo vital en su lucha por la permanencia en la primera división.

Aunque su rival de turno está por delante en la tabla del descenso, Envigado está obligado a ganar para mejorar su promedio y salir de la zona roja de esta clasificación. Si hoy terminara la Liga, descendería junto a Unión Magdalena.

Siga ACÁ el minuto a minuto EN VIVO de Envigado-Alianza



