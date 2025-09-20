🔴 EN VIVO | Envigado vs. Alianza en duelo clave por el descenso: siga el minuto a minuto AQUÍ
‘La Cantera de Héroes’ suma 8 partidos en línea sin ganar por Liga.
Envigado recibe a Alianza de Valledupar en el partido correspondiente a la fecha 12 de la Liga Colombiana, en el Polideportivo Sur, desde las 2:00 pm. Los dirigidos por el técnico Hubert Bodhert no derrotan al conjunto antioqueño desde el 7 de febrero de 2024, cuando lo venció 1-2 en condición de visitante.
A partir de esa fecha, Alianza suma dos empates y una derrota ante Envigado.
El equipo del profesor Andrés Orozco, que durante la semana se instaló en los cuartos de final de la Copa tras superar 1-0 a Millonarios en el marcador global, enfrenta ahora un duelo vital en su lucha por la permanencia en la primera división.
Aunque su rival de turno está por delante en la tabla del descenso, Envigado está obligado a ganar para mejorar su promedio y salir de la zona roja de esta clasificación. Si hoy terminara la Liga, descendería junto a Unión Magdalena.
Siga ACÁ el minuto a minuto EN VIVO de Envigado-Alianza
Geindry Cuervo (Envigado) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Geindry Cuervo (Envigado).
Cambio en Envigado, entra al campo Juan Holguín sustituyendo a Juan Quejada debido a una lesión.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Juan Quejada (Envigado).
Remate fallado por Bayron Garcés (Envigado) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda.
Remate fallado por Wiston Fernández (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Falta de Yilson Rosales (Alianza).
Jhon Gamboa (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Alianza. Corner cometido por Didier Palacios.
Remate rechazado de José Muñoz (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jesús Muñoz.
Kalazan Suárez (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Dairon Valencia (Envigado).
Wiston Fernández (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
Bayron Garcés (Envigado) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate parado por bajo a la izquierda. Luis Pérez (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de José Muñoz.
Mano de Bayron Garcés (Envigado).
Mano de José Muñoz (Alianza).
Remate rechazado de Edison López (Envigado) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de William Hurtado.
Yilson Rosales (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Geindry Cuervo (Envigado).
Empieza segunda parte Envigado 0, Alianza 0.
Cambio en Alianza, entra al campo Wiston Fernández sustituyendo a Rubén Manjarrés.
Cambio en Alianza, entra al campo Luis Pérez sustituyendo a Jhair Castillo.
Cambio en Envigado, entra al campo Johan Hinestroza sustituyendo a Luis Gómez.
Cambio en Envigado, entra al campo William Hurtado sustituyendo a Tomás Soto.
Cambio en Envigado, entra al campo Bayron Garcés sustituyendo a Jhon Araujo.
Final primera parte, Envigado 0, Alianza 0.
Yilson Rosales (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luis Díaz (Envigado).
Remate rechazado de Carlos Lucumí (Alianza) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Corner,Alianza. Corner cometido por Juan Montoya.
Remate rechazado de Pedro Franco (Alianza) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de José Muñoz con un centro al área.
Corner,Alianza. Corner cometido por Juan Quejada.
Falta de Yilson Rosales (Alianza).
Jhon Araujo (Envigado) ha recibido una falta en la banda izquierda.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Remate fallado por Yilson Rosales (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Rubén Manjarrés con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Alianza. Corner cometido por Geindry Cuervo.
Kalazan Suárez (Alianza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Edison López (Envigado).
Corner,Alianza. Corner cometido por Juan Quejada.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Luis Gómez (Envigado).
Remate rechazado de Carlos Lucumí (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de José Muñoz.
Carlos Lucumí (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Edison López (Envigado).
José Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Didier Palacios (Envigado).
Remate fallado por Luis Díaz (Envigado) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Geindry Cuervo con un centro al área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Dairon Valencia (Envigado).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Alianza).
Carlos Lucumí (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Gamboa (Envigado).
Rubén Manjarrés (Alianza) ha visto tarjeta amarilla.
Falta de Rubén Manjarrés (Alianza).
Tomás Soto (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jhair Castillo (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jhair Castillo (Alianza).
Tomás Soto (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Luis Díaz (Envigado) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Edison López con un centro al área tras botar una falta.
Falta de Jhair Castillo (Alianza).
Dairon Valencia (Envigado) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Rubén Manjarrés (Alianza).
Edison López (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Alianza. Yilson Rosales intentó un pase en profundidad pero Edwin Torres estaba en posición de fuera de juego.
Pedro Franco (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Araujo (Envigado).
Mano de Rubén Manjarrés (Alianza).
Fuera de juego, Alianza. José Muñoz intentó un pase en profundidad pero Yilson Rosales estaba en posición de fuera de juego.
Luis Gómez (Envigado) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
José Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Luis Gómez (Envigado).
Remate rechazado de José Muñoz (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Carlos Lucumí con un pase de cabeza.
Remate rechazado de José Muñoz (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Carlos Lucumí.
Corner,Alianza. Corner cometido por Geindry Cuervo.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Luis Gómez (Envigado).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento