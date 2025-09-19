Barranquilla e ISA impulsan alianza para proyectos de energías limpias

Gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla; Ana María Aljure y el presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo.

En el marco del plan de transformación energética de Barranquilla, la gerente de Ciudad de la Alcaldía, Ana María Aljure, sostuvo una reunión en Medellín con el presidente de ISA, Jorge Andrés Carrillo, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de inversión en proyectos de sostenibilidad e innovación.

“Estuvimos en Medellín reunidos trabajando por nuestra ciudad, buscando diferentes alternativas en todo lo relacionado con las energías limpias”, afirmó Aljure en conversación con Caracol Radio.

La funcionaria explicó que ISA, a través de su filial Transelca, tiene disposición e infraestructura para trabajar con la ciudad, mientras que Barranquilla cuenta con los proyectos listos para ejecutar.

“Ellos tienen la disposición, la infraestructura, los recursos, y nosotros tenemos los proyectos. Entonces, digamos que es una alianza estratégica”.

Como parte del acuerdo, se firmará próximamente un memorando de entendimiento con diversas líneas de acción, entre ellas, el desarrollo de granjas solares para suministrar energía limpia, ya sea a la Alcaldía de Barranquilla o directamente a la empresa Triple A.

“Podrían suministrar a la Alcaldía o a la AAA directamente la energía, energía limpia, energía un poco más económica. Esto reduce los costos y además nos vuelve a nosotros mucho más eficientes”, sostuvo Aljure.

Formación y empleo digno para mujeres y jóvenes

Además del componente ambiental, la alianza contempla oportunidades de empleo digno y formación técnica, especialmente para mujeres barranquilleras.

“Este es un llamado a las mujeres, porque ellos van a hacer en asocio con nosotros y con la Universidad IUB unos cursos para todo lo que son trabajos en alturas. Es una oportunidad”, señaló.

Según la gerente, quienes completen los cursos serán contratados directamente por ISA, con salarios dignos y estables, respondiendo a la demanda actual de la compañía en servicios especializados.

La comunidad como protagonista de la transición energética

Uno de los ejes fundamentales del plan es el modelo de comunidad energética, que ya se implementa en el proyecto piloto de Las Gardenias, donde se construye una granja solar con un sistema agrovoltaico.

“Somos pioneros en Colombia con estos paneles especiales que captan energía solar y, al mismo tiempo, protegen las huertas, porque funcionan como techos. La comunidad se apropia del espacio y también se beneficia de la energía generada”.

Además, la comunidad será capacitada para operar y mantener estos sistemas, generando empleos directos y garantizando la sostenibilidad del proyecto.

“La operación y el mantenimiento nosotros vamos a trabajarlos con la comunidad. Los vamos a formar y ellos son los que se van a encargar luego de tener todo al día, todo a punto para evitar deterioros”.

Propuesta por la operación de Air-e

En paralelo a estos esfuerzos, la alcaldía ha elevado una propuesta conjunta con la Gobernación del Atlántico para asumir la operación del servicio de energía de Air-e, ante los reiterados problemas que aquejan a los usuarios.

“Ahí también hubo una propuesta interesante por parte del alcalde al señor presidente, donde estamos solicitando la operación de Aire en Barranquilla y el Atlántico”.

Más proyectos en camino y espacios recuperados

La Alcaldía también proyecta granjas solares en zonas como Villanueva, La Bendición de Dios y el sector conocido como “entre puentes”, debajo del puente Pumarejo, donde antes funcionaban botaderos de basura.

“Ya nosotros vamos a recuperarlos y vamos a trabajar por una energía limpia para nuestra gente”.

Con estas iniciativas, se estima que alrededor de 10.000 hogares serán beneficiados durante el cuatrienio del alcalde Alejandro Char.