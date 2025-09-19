No habrá luz este VIERNES 19 de septiembre en sectores de Barranquilla, Sabanagrande y Piojó

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que durante este viernes, 19 de septiembre se realizarán diferentes obras que obligará la suspensión de varios sectores en Barranquilla, Sabanagrande y Piojó.

¿Dónde no habrá luz en Barranquilla?

En Barranquilla, se ejecutarán trabajos de adecuación menor en el barrio Ciudad Jardín, por lo que habrá suspensión de energía entre las 4:53 de la tarde y 6:00 de la tarde, en la carrera 42D1 con la calle 80A.

Mientras tanto, en la carrera 40D con la calle 91, en el sector de Campo Alegre, hay obras programadas entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de tarde.

Sabanagrande y Piojó

Los trabajos se llevarán a cabo en la calle 5 con la carrera 3A, en el barrio El Libertador, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía. Adicionalmente, de 1:30 de la tarde a 4:00 de la tarde, en el sector de la carrera 8 con calle 5, en el barrio Centro de Sabanagrande.

Finalmente, en la zona urbana y rural del corregimiento de El Cerrito, hay adecuaciones eléctricas, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.