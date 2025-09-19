Envían a la cárcel a alias ‘Mono Abraham’, presunto sicario de ‘Los Costeños’

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Abraham Alfredo López Caballero, conocido con el alias de ‘Mono Abraham’, señalado de ser integrante del grupo criminal ‘Los Costeños’ y presunto hombre de confianza de alias ‘Castor’.

¿Cuáles son los delitos que le imputan?

La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en relación con un asesinato ocurrido el 20 de marzo de 2020 en el barrio Ferrocarril del municipio de Soledad, Atlántico. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

Según la investigación, ‘Mono Abraham’ habría llegado hasta una terraza en dicho sector y, sin mediar palabra, disparó contra un hombre de 26 años, causándole la muerte en el acto antes de huir del lugar.

La captura del presunto delincuente se llevó a cabo durante un operativo de allanamiento realizado por la Policía Nacional en el municipio de Bello, Antioquia. El sindicado fue trasladado a un centro carcelario en esa misma región del país, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Alias ‘Mono Abraham’ también estaría vinculado a otras investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y varios homicidios, dentro de las estructuras criminales que operan en la región Caribe.