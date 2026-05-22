Barranquilla tendrá cierres viales este fin de semana: conozca puntos y horarios

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla informó que desde este viernes 22 y hasta el sábado 23 de mayo se realizarán cierres viales temporales debido a producciones audiovisuales en diferentes sectores de la ciudad.

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Las restricciones estarán vigentes en horarios comprendidos entre las 9:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, así como entre las 5:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana, dependiendo de la programación de las actividades.

Los cierres aplicarán sobre la carrera 50 entre calles 30 y 48, además de la calle 45, Avenida Murillo, entre carreras 46 y 53.

“Para minimizar afectaciones a la movilidad, se recomienda a los conductores utilizar vías alternas como las carreras 46 y 54, así como la Vía 40 y la calle 48”, indicó la autoridad de tránsito.

Eventos políticos también impactarán la movilidad

La entidad distrital también confirmó que el domingo 24 de mayo habrá cierre vial por el evento de cierre de campaña de Iván Cepeda. La restricción se aplicará en el par vial de la calle 50 desde la Avenida Murillo con carrera 45, por lo que las autoridades recomendaron programar los desplazamientos con anticipación.

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En cuanto al cierre de campaña de Abelardo de la Espriella, previsto para el sábado 23 de mayo a las 4:00 de la tarde en el sector del Pabellón de Cristal, la Secretaría indicó que no serán necesarios cierres adicionales.

Sin embargo, se recomendó a los asistentes utilizar transporte público para evitar congestiones en la zona.

Obras viales en la calle 72

La Alcaldía también informó que continúan las obras de mejoramiento vial en la ciudad. Hasta el 25 de mayo se realizará la reconstrucción y pavimentación en concreto hidráulico en la calle 72 con carreras 43 y 44.

Las autoridades precisaron que el cierre será parcial, con restricción de un carril únicamente en el tramo intervenido.

Recomendaciones para los conductores

Finalmente, la Secretaría de Tránsito hizo un llamado a la ciudadanía para conducir con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones de los orientadores de movilidad durante el desarrollo de las actividades programadas en la ciudad.