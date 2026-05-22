Supersalud investiga presuntas irregularidades en entrega de medicamentos en Barranquilla

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, anunció el inicio de una investigación contra Pro-H, operador encargado de la entrega de medicamentos a usuarios de Nueva EPS, tras una visita de inspección en la que evidenció presuntas irregularidades en las condiciones de almacenamiento y atención a los pacientes.

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En su inspección al sitio, Quintero aseguró que el punto “no cumple los requisitos, las condiciones para hacer un punto de entrega de medicamentos”. Además, afirmó que “no cumplen los temas de cadena de frío” y relató que durante la inspección hubo una interrupción del servicio de energía.

“Incluso se fue la luz mientras estábamos acá y los vimos desesperados a ellos mirando cómo iban a resolver el problema”, expresó el funcionario.

“Vamos a iniciar investigación profunda sobre este punto”

El superintendente explicó que algunos medicamentos requieren temperaturas especiales y advirtió sobre las consecuencias que podría generar una falla en la conservación de estos productos.

“Lo que nos dijeron era que tenían un plan que era meter los medicamentos en hielo si la energía no venía en tanto tiempo, pero el problema es qué pasa de noche. Si se va la luz entonces de noche se pierde la cadena de frío del medicamento”, señaló.

Asimismo, indicó que “el medicamento se pierde no solo en valor, sino que cuando se lo aplica el paciente termina siendo incluso contraproducente”.

Frente a las condiciones encontradas en el lugar, Quintero anunció medidas por parte de la Superintendencia de Salud.

“Vamos a iniciar investigación profunda sobre este punto. Los puntos que no cumplen las condiciones para servir, serán cerrados”, manifestó.

El funcionario también cuestionó las condiciones de atención a los usuarios de Nueva EPS, asegurando que encontró personas esperando durante varias horas bajo altas temperaturas.

Fachada de Pro-H, operador encargado de la entrega de medicamentos a usuarios de Nueva EPS. Ampliar Fachada de Pro-H, operador encargado de la entrega de medicamentos a usuarios de Nueva EPS. Cerrar

“La atención a la gente es terrible, un abanico a medias, sin aire acondicionado, mucha gente que está madrugando desde las 8 de la mañana”, afirmó.

Además, agregó: “Estamos casi las 3 de la tarde y siguen acá con ese calor, pues enferma más tener que esperar acá en las condiciones que está esperando”.

El funcionario también se refirió al modelo actual del sistema de salud y reiteró la postura del Gobierno Nacional frente a la reforma a la salud.

“La salud es un derecho, es un derecho humano y cuando esto se vuelve un negocio entonces lo que empieza a pasar es que empiezan a castigar al usuario”, dijo.

Finalmente, sostuvo que “esto que estamos viendo, todo esto es la Ley 100” y aseguró que la misión de la Superintendencia será “castigar, investigar, controlar a quienes están prestando estos servicios y quienes están sometiendo a los ciudadanos a estas condiciones”.