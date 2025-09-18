Colombia podría importar 40% del gas en 2029: preocupación en el Atlántico

Promigas advierte que Colombia importaría el 40% de la demanda nacional de gas natural en 2029, ante esto los gremios del Atlántico señalaron que hay vulnerabilidad energética por dependencia de importaciones.

El presidente de Intergremial Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, advirtió que el próximo mantenimiento de la planta regasificadora de Cartagena, programado entre el 10 y el 14 de octubre, vuelve a poner en evidencia la fragilidad del sistema energético y gasífero del país.

Según explicó, actualmente el 17% del gas que se consume en Colombia es importado y, de mantenerse la tendencia, para 2029 esa cifra podría acercarse al 60%. Esta dependencia, dijo, no solo afecta el abastecimiento de las plantas térmicas, sino también la demanda esencial de los hogares, pequeños comercios y el transporte que utiliza gas vehicular.

Cepeda resaltó que ya no existen excedentes de gas en el sistema y alertó, además, sobre la vulnerabilidad de la región Caribe, que depende de unas redes de transmisión eléctrica cada vez más saturadas para recibir la energía desde el interior del país a través del sistema interconectado nacional.

¿Está preparado el Atlántico para el racionamiento?

Por su parte, el gobernador Eduardo Verano dijo que “hay que estar preparados por el mantenimiento” y que se eligió un fin de semana largo para mitigar el impacto y permitir que todos realicen el mantenimiento necesario sin grandes alteraciones.

“Yo creo que nos tenemos que preparar, sin ninguna duda, por eso se escogió un fin de semana largo para evitar, para disminuir el consumo y que todo, pues, alterar lo menos posible. Se tiene que hacer, lo que yo he entendido es que todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, entonces todo el mundo podrá aprovechar para hacer todos sus mantenimientos”, argumentó.