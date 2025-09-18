Gobierno descarta apagón en octubre: estas son las medidas anunciadas

Después de conocerse la información de un supuesto apagón eléctrico para el mes de octubre en la Costa Caribe, el Gobierno nacional anunció que activó un plan de contingencia para durante el mantenimiento programado en la Planta de Regasificación de Cartagena (SPEC LNG), que se realizará entre el 10 y el 14 de octubre.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 40418 del Ministerio de Minas y Energía, con la cual se establecen lineamientos especiales para priorizar la demanda de usuarios residenciales, pequeños comercios, estaciones de compresión, Gas Natural Vehicular (GNV) y refinerías, así como para asegurar la prestación del servicio eléctrico en la región Caribe 2.

“Minimizar cualquier riesgo de desabastecimiento”

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que, en coordinación con entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Centro Nacional de Despacho (CND), se definió un orden de prioridad en la atención de la demanda y se trazaron pautas para la comercialización del gas durante el periodo de mantenimiento.

“El objetivo es minimizar cualquier riesgo de desabastecimiento y mantener la estabilidad del sistema energético nacional”, señaló el ministro.

El monitoreo de la operación estará a cargo del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO Gas), en articulación con las autoridades y empresas del sector.

Con estas acciones, el Gobierno busca garantizar un suministro continuo y confiable a pesar de las labores técnicas previstas en la planta, clave para el abastecimiento del país.