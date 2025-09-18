Ecopetrol destina 3.300 millones de dólares a proyectos de exploración y producción en Colombia

La compañía petrolera, Ecopetrol está invirtiendo este año 4.300 millones de dólares en su portafolio de proyectos, de los cuales 3.300 millones se ejecutarán en Colombia, así lo anunció Juan Carlos Hurtado, vicepresidente de exploración y desarrollo de la compañía, en el marco del XXII Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía que se desarrolla en Barranquilla.

“Venimos aportando este año un portafolio de 4.300 millones de dólares. De esos 4.300 millones, aproximadamente 3.300 millones están en el país, y estamos hablando de Ecopetrol S.A., para poder asegurar las actividades”, dijo.

El directivo explicó que las inversiones están enfocadas en campos estratégicos como Caño Sur, Rubiales, Castilla, Acacías, Chichimene y Apiay, con el objetivo de mantener e incrementar la producción.

“En Caño Sur, con tres equipos de perforación, hemos logrado picos de 60.000 barriles de crudo, un crecimiento enorme derivado de descubrimientos recientes como Guamarca”, afirmó.

Recuperación mejorada en el Magdalena Medio

El directivo también destacó la importancia del Magdalena Medio, región clave por abastecer a la refinería de Barrancabermeja. Allí, Ecopetrol trabaja en mejorar el factor de recobro, actualmente en niveles de 9 a 10 por ciento, muy por debajo de campos similares en el mundo, que alcanzan entre 35 y 40 por ciento. Para ello, la empresa está implementando tecnologías de recuperación secundaria y terciaria, con pilotos como el de combustión en sitio en el campo Chichimene, que ya lleva seis años de pruebas y cuenta con recursos contingentes de 900 millones de barriles.

En paralelo, Ecopetrol ha reactivado operaciones en campos del sur, como Palo Grande y Recetor, donde también se busca aprovechar oportunidades de recobro mejorado.

Gas natural, un foco estratégico

Finalmente, Hurtado mencionó la relevancia del gas natural dentro de la estrategia de la compañía.

“El gas es un foco importante. Avanzamos en proyectos costa afuera como Sirius y la perforación de Papayuela, además de pozos exploratorios en el Piedemonte, como el Floreña N18, con el fin de fortalecer la autosuficiencia energética del país”, precisó.