Durante la presidencia de Jorge Carrillo, ISA reportó un aumento del ritmo de inversión del 30%

Medellín

ISA entregó un reporte económico sobre el primer año del presidente Jorge Andrés Carrillo al frente de la compañía. Destacó algunos logros, como la consolidación de la empresa con mayor liquidez en el mercado; además, reportó un incremento bastante importante en cuanto al ritmo de inversión.

“Con estos contundentes hitos en materia de rentabilidad, innovación, expansión y sostenibilidad, el primer año de Jorge Andrés Carrillo en la presidencia ratifica a ISA como una empresa confiable, robusta, técnica y se marca un rumbo claro para los próximos años”, dijo en un comunicado.

Algunas cifras

Isa informó que el ritmo de inversión pasó de $1,1 billones a $1,4 billones, con un incremento cercano al 30%. Alcanzando a 2030 compromisos superiores a $28 billones. También destacó que entre agosto del 2024 y julio del 2025 los ingresos trimestrales en este periodo fueron de 4 billones, lo que significa un crecimiento del 9%.

El otro logro que destaca la empresa en el primer año de gestión del cuestionado presidente Carrillo es que “la acción de ISA se consolidó entre las tres con mayor liquidez en el mercado, con una rentabilidad del 31% en lo corrido de 2025. Además, se aprobó el pago del dividendo ordinario más alto en la historia de la compañía COP 1.265 por acción”.

En cuanto a estrategias, se destaca ISA2040 “que es una su ambiciosa hoja de ruta para 1) duplicar el ebitda 2) consolidar el negocio core de transmisión 3) acelerar los nuevos negocios de soluciones energéticas y almacenamiento 4) expandirse a nuevas geografías 5) avanzar estratégicamente en el negocio de vías y 6) realizar contribución positiva a las comunidades y la naturaleza”.

Otro lanzamiento es Soluciones Energéticas TRANSELCA, que mediante INTERCOLOMBIA administrará los activos de transmisión en la Costa Atlántica. Lo otro es la adjudicación de la primera licitación de Misión Transmisión (subestación Magangué 500 KV).