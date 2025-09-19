Advierten de nuevas socavaciones y deterioro en el Tajamar Occidental de Bocas de Ceniza

La ciudadanía de Las Flores indicaron que a la altura del kilómetro 6 hay una erosión continua sobre el Tajamar Occidental y que parte de la infraestructura ya cayó al río Magdalena.

Esta situación ha sido registrada en videos y fotos que tienen los habitantes de Las Flores, quienes advierten que de seguir esta socavación provocaría un grave peligro para los barrios Las Flores y La Playa, y sería una grave consecuencia para la ciudad.

“En el kilómetro 6, más un poco más adelante, a escasos 200 o 300 metros de la segunda playa de Puerto Mocho, comenzó a erosionarse el tajamar va muy avanzado y eso representa un grave peligro no solamente para los barrios que dependemos de conectamos con la tierra de mallorquín como es la flora y la playa sino para la ciudad de barranquilla”, dijo Omar Angulo, habitante y líder de la zona.

Piden a Cormagdalena inspeccionar la zona

Por su parte, Lucas Ariza, director de Asoportuaria, sostuvo que ya tuvieron conocimiento de esta situación y advierte que esto se debe a falta de mantenimiento, por lo que hizo un llamado a Cormagdalena para hacer una inspección de la zona.

Precisamente, recordó que obras de mantenimiento en el Tajamar Occidental hacía parte de la APP del Río Magdalena que, en primera instancia se cayó por el caso de Navelena y que se liquidó, la segunda oportunidad no tuvo oferentes durante el Gobierno Duque y en la tercera oportunidad que no se adelantó por parte del Gobierno Petro.

“Vemos con preocupación que se está llegando un pedazo del Tajamar que va a tener una afectación hidráulica una afectación también que puede llevar a la mayor sedimentación y por supuesto, como lo anuncian ahí las personas que mandan el video, para la movilidad de las personas y de los pescadores que trabajan en ese sector”, sostuvo.

Falta de mantenimiento al Tajamar Occidental

Registros periodísticos indican que desde el 2000 se ha estado advirtiendo sobre la falta de mantenimiento de estas obras que permite la entrada y salida de grandes buques desde 1936.

En 2017, el Observatorio del Río Magdalena de la Universidad del Norte, nuevamente advirtió sobre el deterioro del tajamar occidental desde el kilómetro cero hasta el kilómetro 8 e indicó que en 2016 se hizo el último mantenimiento con 4.236 metros cúbicos de roca para recuperar los espolones y garantizar el estrechamiento del Caucedo en el canal de acceso a la zona portuaria.