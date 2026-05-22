“Trabajando para que esto sea muy pronto una realidad en Barranquilla”: Char sobre Indycar

Barranquilla está cada vez más cerca de convertirse en sede oficial de una válida de la IndyCar Series en abril de 2027. La posibilidad tomó fuerza tras la reunión sostenida en Indianápolis entre la gerente de ciudad, Ana María Aljure, y Mark Miles, CEO de IndyCar, junto a directivos y pilotos de la categoría automovilística.

Por su parte, desde Estados Unidos, el alcalde Alejandro Char confirmó los avances de las conversaciones a través de sus redes sociales.

“Aquí estamos en Indianápolis, trabajando para que esto muy pronto sea una realidad en Barranquilla, la capital del deporte en Colombia”, expresó el alcalde Alejandro Char.

La iniciativa busca posicionar a Barranquilla como escenario de grandes eventos internacionales y convertirla en epicentro del automovilismo en América Latina.

Así sería el circuito callejero en Barranquilla

La ciudad ya cuenta con el primer diseño técnico del circuito urbano que buscaría llevar la IndyCar al Malecón del Río. El trazado tendría una extensión de 3,92 kilómetros y uniría sectores como el Malecón, la Calle 72, la Vía 40 y la Calle 78 en un recorrido sentido horario.

El circuito incluiría siete curvas y largas zonas de aceleración, especialmente sobre la Vía 40, donde los vehículos podrían alcanzar velocidades entre 330 y 335 km/h. Según los estudios preliminares, cada vuelta estaría entre 1:08 y 1:13 minutos, con velocidades promedio cercanas a los 205 km/h.

Además, el diseño contempla estándares de homologación FIA Grado 2, requeridos para competencias internacionales de este nivel.

Infraestructura y seguridad del proyecto

El plan proyecta instalar la zona de pits, paddock y garajes en el sector del Malecón del Río. También incluiría infraestructura especializada como barreras TecPro, escapatorias en asfalto y grava, cercas de seguridad, rutas de evacuación, centros médicos y helipuerto.

Dentro del recorrido se plantean chicanas rápidas en las calles 72 y 78, diseñadas para reducir velocidad en puntos estratégicos y aumentar las posibilidades de adelantamiento durante la competencia.

Los estudios técnicos destacan además que la topografía plana de Barranquilla facilitaría la logística y adaptación urbana del evento, con elevaciones máximas de apenas 4,2 metros.

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Un proyecto aún en evaluación

Aunque las negociaciones avanzan, el proyecto todavía deberá superar inspecciones técnicas y recibir la aprobación definitiva por parte de IndyCar y organismos internacionales.

De concretarse, Barranquilla albergaría uno de los eventos deportivos y turísticos más ambiciosos de su historia reciente, consolidándose como una vitrina internacional para el deporte motor y la ciudad.