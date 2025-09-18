Tras sentencia, la Unidad de Búsqueda aún no retoma labores en La Escombrera de la comuna 13

Han pasado tres semanas desde que un fallo judicial ordenó reincorporar a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en las labores forenses de La Escombrera, en la comuna 13 de Medellín. Sin embargo, la entidad apenas realizó este 18 de septiembre una primera visita técnica al sitio, sin que hasta ahora se retome la intervención efectiva en el terreno.

Luz Janeth Forero Martínez, directora de la Unidad, explicó que la visita tiene como fin observar el trabajo adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los últimos seis meses, tiempo en el que la entidad estuvo apartada del proceso. También señaló que se hará “pedagogía sobre la sentencia y su alcance en la búsqueda de los desaparecidos”.

Pero para las organizaciones de derechos humanos, la demora constituye un incumplimiento flagrante. María Victoria Fallon, abogada del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH), advirtió que la orden del tribunal era clara: la participación de la Unidad debía ser inmediata.

“Las sentencias de tutela son de cumplimiento inmediato. Aquí hay un desacato por parte del magistrado relator de las medidas cautelares, y se sigue vulnerando a los familiares que buscan a sus desaparecidos”, afirmó Fallon.

El origen del fallo

La sentencia fue producto de una apelación interpuesta por Luz Enith Franco Noreña, esposa de Arles Edison Guzmán Medina —víctima de desaparición forzada en la comuna 13—, junto con la Unidad de Búsqueda. En primera instancia, una acción de tutela había sido declarada improcedente, pero el tribunal revocó la decisión y ordenó incluir nuevamente a la entidad en el proceso.

Pese a ello, la participación de la Unidad sigue sin materializarse en labores de excavación o búsqueda. Para las víctimas, el retraso aplaza una vez más el derecho a la verdad y a la justicia.

El clamor de las víctimas

En su momento, familiares de desaparecidos insisten en que se garantice la persistencia de la búsqueda mediante recursos y apoyo técnico suficientes, sobre todo ahora que se han dado hallazgos que durante años parecían imposibles.

Según la JEP, en La Escombrera habrían sido enterradas forzosamente decenas de víctimas entre 1978 y 2016, bajo más de 35.000 metros cúbicos de escombros y tierra. De ellas, al menos 140 corresponden a la comuna 13 de Medellín.