Anorí decretó toque de queda nocturno por ataque de las disidencias a la base militar

Anorí- Antioquia

El 17 de septiembre, l as disidencias del frente 36 activaron un explosivo que fue lanzado desde una moto en inmediaciones del batallón del ejército ubicado cerca del área urbana de Anorí, Nordeste de Antioquia , que dejó un militar lesionado.

Aunque de manera preliminar el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, dijo que ese ataque podría estar relacionado con los operativos que se realizaron el mismo día contra unidades mineras en el cañón del río Porce, también podría estar ligado a las retaliaciones por la baja de alias Guillermino y Román en la población de Campamento.

Ante esta situación, la alcaldía decidió tomar acciones de seguridad para garantizar la seguridad de los civiles: “Toque de queda en el Municipio de Anorí, prohibiendo la circulación de personas en la zona urbana, entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m. a partir del 17 de septiembre de 2025 y hasta el 21 de septiembre de 2025, con el objetivo de preservar el orden público y la seguridad ciudadana”, dice el decreto No. 083 (17 de septiembre de 2025).

Las autoridades ordenaron el cierre de los establecimientos de venta y consumo de licor a las 8 de la noche. Además, se prohíbe la movilización de parrilleros hombres y mujeres en motocicleta entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., en la misma fecha.

También se determinó que habrá cierre de vías en el área urbana de esa población: “el cierre de la calle Montúfar (Calle Larga), entre la calle de la capilla y la calle de la Cooperativa Riachón, prohibiendo en este trayecto y de manera indefinida la circulación y parqueo de motocicletas y todo tipo de automóviles”.

Recordemos que el pasado martes 16 de septiembre Briceño también había ordenado toque de queda nocturno en el área urbana por las confrontaciones entre la estructura Guerrilleros Campesinos de Cabuyo y las disidencias del frente 36 a las que hacían parte. También Yarumal, donde detonaron un explosivo cerca del área urbana, y Campamento tienen la misma medida restrictiva.