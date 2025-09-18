Red criminal en Medellín usaba bebés para pedir limosna, generaba hasta $180 millones mensuales

Explotación de menores de edad mediante la mendicidad. (Imagen referencial). Foto: Archivo. / Foto: Cortesía para Caracol Radio

Siete personas, —colombianos y venezolanos— fueron capturadas en Medellín señaladas de integrar una red dedicada a la explotación de menores de edad mediante la mendicidad.

Según las autoridades, los detenidos instrumentalizaban a bebés de hasta un mes de nacidos y a niños de máximo cinco años de la comunidad indígena Embera Katío.

Los menores de edad se ubicaban en zonas de alto flujo turístico como el parque Lleras, Provenza y El Poblado, donde abordaban principalmente a extranjeros para pedir leche, pañales, medicamentos, alimentos y dinero.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, confirmó que el operativo se realizó en la calle 10 y en los barrios Carpinelo, Santa Cruz y Boston, tras una investigación de diez meses que incluyó interceptaciones telefónicas, agentes encubiertos y vigilancia a los implicados.

“Este operativo es una muestra de nuestra decisión de enfrentar el crimen organizado con resultados contundentes, en articulación con la Fiscalía y la Policía. Vamos tras quienes persistan en estas conductas delictivas y no vamos a permitir que la ciudad retroceda frente a la criminalidad”, detalló.

¿Cuánto recaudaban?

Los productos recolectados eran revendidos, lo que generaba ingresos cercanos a los $180 millones. La Policía de Infancia y Adolescencia documentó además más de 900 casos de menores de edad reincidentes en esta condición.

Los capturados deberán responder por los delitos de explotación de niños y concierto para delinquir. La Fiscalía busca establecer la participación de otros integrantes de la red.