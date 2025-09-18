Niño de ocho años está en UCI tras ser gravemente herido por una bala perdida en Medellín

Medellín

Un niño de ocho años resultó gravemente herido al recibir un disparo en la cabeza mientras estaba en la sala de su casa, en el barrio La Sierra de Medellín.

De acuerdo con el testimonio de la madre, el menor de edad fue impactado por una bala perdida en medio de circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

Según relató, de manera sorpresiva escuchó un ruido fuerte y cuando fue a revisar qué pasaba encontró a su hijo, mal herido, tendido en el piso. Inmediatamente lo trasladaron al hospital.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lamentó lo ocurrido y confirmó que el niño permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Vicente Fundación.

“El menor se debate entre la vida y la muerte, estamos acompañando a la familia. Está en UCI, seguimos pendientes de este caso”, expresó el mandatario.

Gutiérrez aseguró que avanzan las investigaciones para identificar a los responsables. Por ahora, la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad recopilan información para establecer cómo se dieron los hechos.