Por la gravedad de sus heridas, murió la mujer a la que le prendieron fuego en Medellín

Medellín

Ocho días después de haber sufrido graves quemaduras, falleció en un centro asistencial de Medellín una mujer en condición de calle a la que le prendieron fuego en el barrio Guayabal, suroccidente de la ciudad.

Los hechos se registraron en la tarde del pasado 8 de septiembre, bajo un puente de este sector de la ciudad, cuando, según testigos, la víctima, una mujer de entre 30 y 35 años, discutió con un hombre de 64 años por el supuesto daño a unas plantas sembradas en la canalización.

Tras la confrontación, el hombre, identificado como Ernesto Oviedo Maldonado, se habría retirado del lugar para regresar minutos después con gasolina. De acuerdo con las autoridades, el hoy procesado roció el líquido inflamable sobre el cambuche donde permanecía la mujer, lo que originó el incendio que la dejó gravemente herida.

En un intento desesperado por salvar su vida, la mujer logró lanzarse a una quebrada cercana para apagar las llamas en su cuerpo. Habitantes del sector corrieron en su auxilio y la trasladaron hasta una sede de la Cruz Roja, desde donde fue remitida a un hospital de la ciudad. Allí permaneció en cuidados intensivos, con quemaduras en el 60 % de su cuerpo.

Pese a los esfuerzos médicos, la mujer falleció este miércoles 17 de septiembre a causa de la gravedad de las lesiones.

Captura del responsable

Poco tiempo después del ataque, gracias a la información suministrada por testigos, y la rápida respuesta de las autoridades, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desplegó un operativo en la zona y capturó al adulto mayor.

Por este hecho de violencia, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Oviedo Maldonado, señalado como responsable del ataque. El hombre enfrenta cargos por tentativa de homicidio, que ahora podrían ajustarse debido al fallecimiento de la víctima.