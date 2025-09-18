Aumentan medidas de seguridad en Amalfi tras hostigamiento de disidencias de las Farc en Anorí

Amalfi, Antioquia

La Alcaldía de Amalfi anunció la implementación de acciones preventivas y de seguridad en el municipio, atendiendo a las recomendaciones de la Fuerza Pública, luego del hostigamiento registrado este miércoles 17 de septiembre contra una base militar en Anorí, Nordeste de Antioquia.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando hombres armados, presuntamente integrantes del frente 36 de las disidencias, atacaron con ráfagas de fusil la base militar ubicada cerca del casco urbano de Anorí. En medio de la reacción del Ejército, un uniformado resultó herido.

Aunque en Amalfi no se han reportado amenazas directas contra la población ni contra la Fuerza Pública, la administración municipal aseguró que mantiene comunicación permanente con autoridades militares y de Policía. En conjunto, se acordó fortalecer la presencia institucional y los mecanismos de prevención para garantizar la seguridad ciudadana.

“Reiteramos a la ciudadanía la invitación a conservar la calma, estar atentos a los canales oficiales de información y mantener las medidas básicas de autoprotección, actuando con responsabilidad y colaboración frente a cualquier situación que pueda afectar la seguridad colectiva”, señaló la Alcaldía en un comunicado.

La alcaldía de Amalfi reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con las autoridades para preservar la tranquilidad, proteger la vida de la población y mantener un territorio seguro y en paz.

De esta manera, la administración municipal fortalecerá las medidas de la fuerza pública en el municipio con el fin de evitar cualquier alteración del orden público o ataque de los grupos armados ilegales en la región.