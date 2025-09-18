Emergencia en el Atlántico: intensas lluvias dejan más de 300 viviendas afectadas

Alerta en el Caribe por onda tropical: riesgo de lluvias en Atlántico, Guajira y Magdalena, según IDEAM

Las lluvias torrenciales y ráfagas de viento que azotaron al departamento del Atlántico la tarde del martes provocaron serios daños en más de 300 viviendas, según el más reciente balance entregado por organismos de socorro.

El fenómeno climático afectó a poblaciones como Soledad, Galapa, Malambo, Sabanagrande, Barranquilla y, especialmente, Manatí, donde el desbordamiento de un arroyo provocó inundaciones en varios sectores residenciales.

En zonas rurales como la vereda Alpes de Sevilla, en jurisdicción de Galapa, decenas de familias pasaron la noche sin techo.

Afectaciones por municipio

En Galapa se reportaron al menos 17 casas con daños estructurales. En Soledad y Malambo, varias viviendas quedaron sin techo, y en la urbanización Puerta Dorada de Barranquilla se registraron averías en zonas comunes construidas por urbanizadoras.

Sin embargo, el caso más crítico se presentó en Manatí, donde alrededor de 200 viviendas resultaron inundadas tras el desbordamiento de un arroyo que atraviesa dos barrios residenciales.

Paso de onda tropical provoca lluvias este jueves

Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este jueves en varios municipios del departamento del Atlántico fueron ocasionadas por el paso de una onda tropical, según informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

De acuerdo con el meteorólogo de turno, Mirovan Sverko, el fenómeno atmosférico generó un sistema nuboso localizado sobre el Atlántico y la región central del Caribe, lo que intensificó las precipitaciones no solo en la zona costera, sino también en sectores del norte de la región Andina y la Orinoquía.

“Este sistema nuboso se debe al paso de una onda tropical que está alterando la atmósfera y generando condiciones propicias para el desarrollo de nubosidad y lluvias. En la madrugada se formó un núcleo bastante puntual sobre el Atlántico, que produjo lluvias significativas en varios municipios del departamento”, explicó Sverko.

El IDEAM indicó que, aunque las precipitaciones más fuertes se registraron durante la madrugada, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren progresivamente en el transcurso del día.