Sisbén realizará jornada de actualización este jueves en la Ciudadela 20 de Julio: conozca detalles

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Oficina del Sisbén, realizará hoy jueves 18 de septiembre una jornada especial de actualización y verificación de datos dirigida a ciudadanos que tienen su ficha bloqueada en el sistema.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La actividad se llevará a cabo en el parque Édgar Perea, ubicado en el sector Los Bloques de la Ciudadela 20 de Julio, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

La iniciativa busca evitar que las personas con fichas bloqueadas por más de tres meses sean retiradas del Sisbén, de acuerdo con las disposiciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Quienes no actualicen su información en ese plazo perderán automáticamente el acceso a los beneficios sociales asociados al programa.

¿Cómo saber si mi ficha está bloqueada?

Según explicó Claudia Jimena Herrera, jefa de la Oficina del Sisbén en Barranquilla, los ciudadanos deben ingresar al sistema para verificar el estado de su ficha.

LEA TAMBIÉN: ¡Tome nota! Varios sectores de Barranquilla sin luz este JUEVES 18 de septiembre: horario y barrios

“Si ves una franja roja en la parte superior o un mensaje indicando que está en estado de verificación, te invitamos a asistir a esta jornada para eliminar el bloqueo y asegurar tu permanencia en el Sisbén”, indicó la funcionaria.

¿Cómo actualizar los datos?

Herrera reiteró que el proceso es fácil y puede realizarse tanto en esta jornada como en los puntos de atención habituales del Sisbén en la ciudad.

“Solo necesitas acercarte con tus documentos y validar tu información. Así evitarás la expulsión del sistema y podrás seguir accediendo a los beneficios que te corresponden”, puntualizó.