UNGRD advierte inicio de onda tropical con posible desarrollo en el Mar Caribe

La Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales (IDEAM, DIMAR, AEROCIVIL, FAC y UNGRD) informó que se ha iniciado la Onda Tropical (AL-99) ubicada al este de las Antillas Menores, actualmente con una probabilidad de formación ciclónica del 40 % dentro de las siguientes 48 horas.

Este sistema aún no representa afectación directa sobre territorio colombiano. Sin embargo, de acuerdo con las proyecciones de los diferentes modelos numéricos, al ingresar a la región del Caribe colombiano, podría interactuar con otros sistemas meteorológicos, generando posibles lluvias de variada intensidad con tormentas eléctricas ocasionales y rachas de viento en áreas del litoral como de la zona marítima del Caribe colombiano.

Por lo tanto, se activan el Protocolo de Alerta y Plan Nacional de Respuesta por Ciclones Tropicales y se emite estado de aviso para los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico.

En tanto, para los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia en el golfo de Urabá se emite estado de vigilancia.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantiene el estado informativo.

Se recomienda a las autoridades territoriales y a la comunidad en general, estar atenta a los diferentes pronósticos y comunicados de las entidades oficiales y precaución en el desarrollo de actividades marítimas en la zona.