¿Onda tropical incidirá en lluvias en la última semana de agosto en el Caribe?: esto dice el IDEAM

¿Cómo estará el clima este 12 y 13 de julio? Regiones donde persistirán las lluvias, según IDEAM. Foto de Getty Images

Una onda tropical avanza por el oriente del mar Caribe con potencial de convertirse en un ciclón en los próximos días.

Así lo informó el IDEAM, que junto con la DIMAR y la UNGRD, emitió una alerta de aviso para varias regiones del país, especialmente en el Caribe.

Según explicó el meteorólogo Daniel Useche, el sistema —identificado como AL99—, tiene un 40 % de probabilidad de formación ciclónica tanto en las próximas 48 horas como a siete días.

Regiones

Por eso se han declarado estado de aviso en La Guajira, Magdalena y Atlántico, y de vigilancia en Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia, especialmente en zonas cercanas al golfo de Urabá.

Para San Andrés y Providencia, las condiciones por ahora se mantienen en nivel neutral, pero no se descarta un cambio si el sistema evoluciona.

“Se ha iniciado en esta onda tropical y actualmente tiene esa probabilidad de convertirse en formación ciclónica. Tenemos una alerta amarilla en el centro-oriente en el Caribe colombiano por vientos y oleajes”, dijo el meteorólogo.

Useche también advirtió que el fenómeno podría provocar lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos fuertes en áreas costeras, además de oleajes de hasta 2 metros en el norte del Caribe.