Corantioquia advierte sobre incremento de lluvias y riesgos de emergencias en Antioquia

Corantioquia alertó a las comunidades de su jurisdicción sobre la posible llegada de la temporada de lluvias entre octubre y diciembre de 2025, según los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). La entidad advirtió que el aumento de precipitaciones podría generar inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas en ríos y quebradas.

De acuerdo con el IDEAM, los meses de octubre y noviembre serán de altas precipitaciones, lo que eleva el riesgo de emergencias en varias subregiones de Antioquia, como ya ocurrió en el primer semestre de este año en el Suroeste, el Bajo Cauca y el Valle de Aburrá, donde se registraron afectaciones en movilidad, pérdida de banca, construcciones civiles y vidas humanas.

Las autoridades de gestión del riesgo estarán monitoreando niveles de los principales ríos, como el Cauca y el Magdalena, así como sus afluentes, para generar alertas tempranas.

Recomendaciones de prevención

Monitorear constantemente el nivel de ríos y quebradas.

Evitar arrojar escombros y basuras en los cauces.

Mantener en buen estado los drenajes y alcantarillas.

Tener actualizados los protocolos de evacuación y los sistemas de alerta temprana.

Participar en campañas comunitarias de educación sobre riesgos.

“Debemos estar muy atentos a lo que nos indican los comités municipales de gestión del riesgo, en este caso debemos estar atentos a sus redes sociales o a otros canales de comunicación, igualmente si tenemos sistemas de alerta temprana debemos estar muy pendientes”, señaló Juan Fernando García, subdirector de Ecosistemas de Corantioquia.

La entidad insistió en que la prevención y la autoprotección son claves para reducir los impactos de la temporada invernal en Antioquia.