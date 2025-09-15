¿Seguirán las lluvias? Nuevo pronóstico IDEAM semana del 15 al 19 de septiembre: Así estará el clima // Getty Images

En las últimas semanas, en diferentes ciudades de Colombia se han presentado fuertes lluvias, esto se debe a los cambios tan drásticos que tiene las condiciones atmosféricas, puesto que estas, cada vez, están más afectadas por factores como la contaminación.

Frente a esto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales conocido popularmente con las siglas IDEAM, ha emitido el pronóstico del clima con los estudios más recientes para la semana del 15 al 19 de septiembre, en el que se prevé que las lluvias se concentren en algunos sectores específicos.

Pronostico del clima en Colombia

Cabe resaltar que el pronóstico que usted encontrará a continuación fue realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales antes mencionado, debido a que es la entidad encargada de ejecutar el estudio, análisis e investigación de las actividades de clima y tiempo.

No obstante, cabe señalar que para la capital colombiana, durante los dos primeros días de la semana, se prevé algunas lluvias moderadas, puesto que, el pronóstico indica que habrá un cielo entre ligero y parcialmente cubierto.

Clima semana del 15 al 19 de septiembre en Colombia

Clima del 15 de septiembre

Se prevé que en la tarde/noche el cielo se encuentre parcialmente nublado, puesto que, se presentaran lluvias de mayor intensidad en el Caribe y la región Pacífica, esto incluyendo las zonas marítimas como es el norte de la región Andina.

Las precipitaciones más fuertes, las cuales pueden presentar también tormentas eléctricas, son:

sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, norte y sur de Córdoba, norte de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, centro de Nariño, Santander, occidente de Arauca, Boyacá, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vichada, Guainía, Caldas, Quindío y Risaralda.

Clima MARTES, 16 de septiembre

El 16 de septiembre, se espera un aumento de nubosidad y de lluvias, esto con mayor intensidad nuevamente en las regiones Pacífica y Caribe. No obstante, en el sector del norte de la región Andina, se ha de anticipar una disminución de las precipitaciones.

Por esta razón, el pronóstico del tiempo indica que las lluvias estarán centradas en los siguientes departamentos:

La Guajira, norte de Magdalena, Atlántico, Cesar, sur de Bolívar, Santander, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Guaviare, Caquetá, Guainía y en algunos sectores del occidente de Cundinamarca.

Clima MIÉRCOLES, 17 de septiembre

Para esta mitad de semana, se pronostica un incremento significativo en las precipitaciones en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, incluso los mares del Pacífico y Caribe también tendrán un aumento en las mareas.

Se espera que las lluvias más intensas se establezcan en:

Chocó, Valle del Cauca, Cauca, La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander, Magdalena, Atlántico, Risaralda, Caldas, Quindío, Vichada, Putumayo y Amazonas.

Además, el IDEAM resaltar que las precipitaciones con menor intensidad podrían presentarse en el occidente de la Orinoquía, sectores de la Amazonía y en el norte y centro de la región Andina.

Clima JUEVES, 18 de septiembre

Es prevé tener buenas noticias, puesto que, el estudio climático indicó que, las regiones Pacífica, Orinoquía, Amazonía y Andina, tendrán un descenso en las precipitaciones con respecto a los días anteriores.

En esta ocasión las lluvias con mayor intensidad se concentrarán en los siguientes departamentos:

Clima VIERNES, 19 de septiembre

Para el viernes, 19 de septiembre, se espera una disminución en el océano Pacífico y en el mar Caribe colombiano, incluso se espera que esta misma se repita en las regiones Pacífica, Orinoquía, Amazonía y Andina.

La concentración de lluvias más intensas serán en: