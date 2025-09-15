Medellín se alista para la segunda temporada de lluvias: se han atendido más de 5.000 emergencias

Las autoridades piden a los usuarios tomar las medidas de precaución necesarias para evitar accidentes. Foto: Dagrd.

Con la intervención de 204 quebradas y taludes, que incluyeron trabajos de limpieza, reparación y la capacitación de 27.000 personas en reducción del riesgo, Medellín se alista para la segunda temporada de lluvias de este año.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd, informó que ha atendido 5.896 emergencias en lo que va corrido de este 2025. Las generadas por lluvias se contabilizan así: 1.124 por el desplome de árboles, 385 deslizamientos, 198 deterioros estructurales y 132 inundaciones.

El director del Dagrd, Carlos Quintero, destacó que han realizado más de 1.200 actividades con la comunidad en temas relacionados con la mitigación del riesgo.

Calamidad pública

El pasado mes de abril, el Distrito declaró la calamidad pública para atender todas las emergencias relacionadas con las fuertes lluvias en la ciudad.

En su momento, Quintero explicó que esta figura permitiría apropiar los recursos necesarios para adelantar las acciones que se requieren en cuanto a prevención y mitigación de estas afectaciones.

Finalmente, entre abril y julio, se atendieron 204 reportes de quebradas y taludes, con limpieza, reparación y obras hidráulicas.