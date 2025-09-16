Capturan en Urrao a alias “El Tuerto” por homicidio

Urrao, Antioquia

En el municipio de Urrao, suroeste de Antioquia, fue capturado en flagrancia alias “El tuerto”, presunto integrante del Grupo de Delincuencia Común Organizado Los del Veinte.

La detención se produjo en el marco de investigaciones adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y permitió esclarecer delitos cometidos por el presunto ilegal.

El Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía de Antioquia expresó “alias ”el tuerto", registra unos antecedentes judiciales por homicidio y de acuerdo con las investigaciones estaría vinculado como autor material en un homicidio ocurrido el día 13 de septiembre”

Alias “El tuerto” tiene antecedentes judiciales por homicidio y, según las autoridades, sería el autor material del crimen registrado un día antes de su captura.

El grupo al que pertenecería, Los del Veinte, tiene presencia en los municipios de Urrao y Betulia y estaría vinculado con diferentes actividades ilícitas que afectan la seguridad en la región.

Las autoridades invitaron a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a través de las líneas de atención dispuestas.