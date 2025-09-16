Cada mes, cerca de 30 niños son atendidos por violencia física y sexual en hospitales de Medellín

El caso de un niño de 4 años brutalmente golpeado por su padrastro en el barrio Castilla encendió las alarmas en Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez advirtió que el panorama de maltrato a menores de edad es crítico y reveló preocupantes cifras sobre la atención de estos hechos en los principales hospitales de la ciudad.

Según el mandatario, cada mes el Hospital Infantil Concejo de Medellín recibe alrededor de 20 niños víctimas de agresiones físicas y sexuales. En paralelo, el Hospital General atiende en promedio siete casos mensuales. El alcalde señaló que muchos de los menores de edad llegan en estado crítico y con evidencias de maltratos previos.

El alcalde Gutiérrez pidió a las familias y a la comunidad denunciar de inmediato cualquier señal de violencia contra los niños, al subrayar que “una denuncia a tiempo puede salvarle la vida a un niño maltratado”.

Estado crítico de salud

En una Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Medellín permanece el niño de 4 años atacado por su padrastro en su vivienda del barrio Castilla, noroccidente de la ciudad.

El alcalde destacó además que, en el proceso judicial contra el responsable de la agresión, identificado como Cristian Alexis González Gallego, alias ‘Lámpara’, un juez de control de garantías ya legalizó su captura.