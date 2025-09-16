Más de 8.000 animales de compañía serán esterilizados en el Valle de Aburrá

En el Valle de Aburrá se pondrá en marcha un programa de esterilización que beneficiará a más de 8.000 animales de compañía de familias de estratos 1, 2 y 3. La iniciativa hace parte de un convenio entre el Área Metropolitana y la Fundación para el Cuidado Animal (FUNCUAN).

Además de las cirugías, se realizarán 62 jornadas gratuitas de bienestar animal en los diez municipios del territorio metropolitano y el Distrito de Medellín. Estas incluirán consultas veterinarias, desparasitación, orientación en comportamiento animal y charlas comunitarias sobre tenencia responsable.

Alejandro Vásquez Campuzano, subdirector Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá manifestó “Esperamos realizar en este segundo semestre del año 2025, alrededor de ocho mil esterilizaciones. El tema es fundamental para el territorio metropolitano, ya que aporta al bienestar animal, al control de la población de fauna doméstica y a la salud pública.”

Las actividades se desarrollarán de lunes a sábado hasta el 15 de diciembre y la inscripción podrá hacerse en las secretarías de medio ambiente de cada municipio. Por su parte, en Medellín, la atención será por orden de llegada.

Con este programa se busca controlar la natalidad de perros y gatos en situación de vulnerabilidad, mejorar las condiciones de salud pública y fomentar el cuidado responsable de los animales en la región.