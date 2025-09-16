Fiscalía radica escrito de acusación contra Daniel Quintero y doce personas más por caso Aguas Vivas

La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, junto a nueve exfuncionarios de su gabinete y tres particulares, por presuntas irregularidades en la restitución de un predio durante su gobierno. Según la investigación, la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) habría favorecido ilegalmente a los tenedores del terreno, permitiendo un cambio en la figura de cesión gratuita a una compraventa, con lo que se habría intentado pagarles más de 40.500 millones de pesos.

Entre los señalados por el ente acusador están exsecretarios y subsecretarios de Planeación, Suministros, Movilidad, Gestión Territorial y otras dependencias. El escrito de acusación los señala, según su grado de participación, por delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.

La Fiscalía sostiene que, tras el fracaso de un intento de conciliación prejudicial que buscaba entregar el lote a los particulares, el exalcalde Quintero y el entonces secretario general Fabio Andrés Trujillo García habrían emitido actos administrativos irregulares para incrementar el valor del predio y permitir su uso en actividades urbanísticas prohibidas por el POT.

Los particulares acusados son Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, tenedores del terreno que habría sido beneficiado con estas decisiones administrativas.

¿Quiénes son los imputados?

Por interés indebido en la celebración de contratos:

Carlos Mario Montoya Serna – Exsecretario de Gestión y Control Territorial.

– Exsecretario de Gestión y Control Territorial. Karen Bibiana Delgado Manjarrés – Exsecretaria de Suministros y Servicios, y encargada de la Secretaría General.

– Exsecretaria de Suministros y Servicios, y encargada de la Secretaría General. Sergio Andrés López Muñoz – Exasesor del despacho del alcalde, director técnico de Proyectos Estratégicos y exdirector de Planeación.

– Exasesor del despacho del alcalde, director técnico de Proyectos Estratégicos y exdirector de Planeación. Natalia Andrea Jiménez Pérez – Exsubsecretaria de Gestión de Contratación.

– Exsubsecretaria de Gestión de Contratación. Alethia Carolina Arango Gil – Exdirectora del DAGRD.

– Exdirectora del DAGRD. Leidy Jiménez Echavarría – Exsubsecretaria de Gestión de Suministros y Servicios.

– Exsubsecretaria de Gestión de Suministros y Servicios. Ingrid Vanesa González - exsecretaria de Gestión Humana

exsecretaria de Gestión Humana Yina Marcela Pedraza Gómez - exsubsecretaria legal de Movilidad

Por prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros:

Daniel Quintero Calle – Exalcalde de Medellín.

– Exalcalde de Medellín. Fabio Andrés García Trujillo – Exsecretario General de la Alcaldía.

– Exsecretario General de la Alcaldía. José Fernando Rueda Salazar – Representante legal de Técnicas Constructivas.

– Representante legal de Técnicas Constructivas. Juan Diego de Jesús Moreno Barón – Representante legal de IDC Inversiones.

– Representante legal de IDC Inversiones. Juan Manuel Villegas Márquez – Copropietario del predio Aguas Vivas.

El proceso judicial pasará ahora a fase de audiencia de acusación, donde se definirá la apertura del juicio oral contra los implicados. El caso se suma a otras investigaciones que adelanta la Fiscalía contra funcionarios de la administración Quintero por presuntos actos de corrupción durante su paso por la Alcaldía de Medellín.