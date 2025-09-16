Fiscalía radica escrito de acusación contra Daniel Quintero y doce personas más por caso Aguas Vivas
Los implicados son procesados por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en contratos.
La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, junto a nueve exfuncionarios de su gabinete y tres particulares, por presuntas irregularidades en la restitución de un predio durante su gobierno. Según la investigación, la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) habría favorecido ilegalmente a los tenedores del terreno, permitiendo un cambio en la figura de cesión gratuita a una compraventa, con lo que se habría intentado pagarles más de 40.500 millones de pesos.
Entre los señalados por el ente acusador están exsecretarios y subsecretarios de Planeación, Suministros, Movilidad, Gestión Territorial y otras dependencias. El escrito de acusación los señala, según su grado de participación, por delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía sostiene que, tras el fracaso de un intento de conciliación prejudicial que buscaba entregar el lote a los particulares, el exalcalde Quintero y el entonces secretario general Fabio Andrés Trujillo García habrían emitido actos administrativos irregulares para incrementar el valor del predio y permitir su uso en actividades urbanísticas prohibidas por el POT.
Los particulares acusados son Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez, tenedores del terreno que habría sido beneficiado con estas decisiones administrativas.
¿Quiénes son los imputados?
Por interés indebido en la celebración de contratos:
- Carlos Mario Montoya Serna – Exsecretario de Gestión y Control Territorial.
- Karen Bibiana Delgado Manjarrés – Exsecretaria de Suministros y Servicios, y encargada de la Secretaría General.
- Sergio Andrés López Muñoz – Exasesor del despacho del alcalde, director técnico de Proyectos Estratégicos y exdirector de Planeación.
- Natalia Andrea Jiménez Pérez – Exsubsecretaria de Gestión de Contratación.
- Alethia Carolina Arango Gil – Exdirectora del DAGRD.
- Leidy Jiménez Echavarría – Exsubsecretaria de Gestión de Suministros y Servicios.
- Ingrid Vanesa González - exsecretaria de Gestión Humana
- Yina Marcela Pedraza Gómez - exsubsecretaria legal de Movilidad
Por prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros:
- Daniel Quintero Calle – Exalcalde de Medellín.
- Fabio Andrés García Trujillo – Exsecretario General de la Alcaldía.
- José Fernando Rueda Salazar – Representante legal de Técnicas Constructivas.
- Juan Diego de Jesús Moreno Barón – Representante legal de IDC Inversiones.
- Juan Manuel Villegas Márquez – Copropietario del predio Aguas Vivas.
El proceso judicial pasará ahora a fase de audiencia de acusación, donde se definirá la apertura del juicio oral contra los implicados. El caso se suma a otras investigaciones que adelanta la Fiscalía contra funcionarios de la administración Quintero por presuntos actos de corrupción durante su paso por la Alcaldía de Medellín.