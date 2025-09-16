Medellín: agresor del menor también amenazaba a la madre y la abuela con arma de fuego

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, visitó en el Hospital General al menor de cuatro años agredido brutalmente por su padrastro el pasado fin de semana en una vivienda del barrio Castilla, noroccidente de la ciudad. Desde allí indicó que la evolución del niño no es la más positiva y que permanece en cuidados intensivos. No solo indicó eso, sino que también aseguró que alias “Lámpara” tenía amenazada a la familia completa.

“La información que yo tengo en este momento es que la madre argumenta que este tipo la amenazaba, y le ponía un revólver en la cabeza cada que la golpeaba a ella o al menor, que amenazaba con asesinarla a ella, a la abuela y al menor. Mire, yo quiero decirle a cualquier persona que, por difícil que sea la situación, vaya a las autoridades. Si a mí me toca perseguir personalmente a un sinvergüenza de eso, yo lo hago, pero que nadie se quede callado”, dijo el alcalde Fico.

Agrega que el menor tiene señales de agresiones físicas anteriores a la que hoy lo tiene con asistencia mecánica para respirar y que su estado es bastante crítico. Se trabaja en la ruta de protección para la madre y la abuela.

Además, dijo que ya fue legalizada la captura de alias Lámpara por parte de un juez luego de que fuera presentado por la fiscalía.

Cifras de violencia contra menores en Medellín

El mandatario informó sobre unas cifras bastante preocupantes para la sociedad, debido a la cantidad de casos de violencia contra los menores de edad en el valle de Aburrá, principalmente en Medellín, quienes son ingresados a Hospital Infantil Concejo de Medellín.

“Tenemos reportes de 20 ingresos por mes de niños que han sido violentados, a golpes o abusados sexualmente, 20, por Dios. En el Hospital General tenemos promedio de 7 ingresos al mes de niños que necesitan ser atendidos porque han sido violentados con golpes, agresiones físicas, pero también agresiones sexuales. ¿A dónde vamos a parar como sociedad, por Dios? Una sociedad que no cuide y proteja a nuestros niños no es una sociedad que tenga futuro”.

Aprovechó para recordarles a las personas que denuncien cualquier sospecha de agresiones a un menor. Un vecino, un familiar. Recalca que “siempre alguien tiene que ver algo”, por eso se invita a denunciar de manera oportuna.