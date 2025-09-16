UNP retira medida de protección a concejal de Medellín José Luis Marín pese a denuncias de amenazas

Medellín, Antioquia

La Unidad Nacional de Protección (UNP) resolvió retirar la única medida de protección que tenía vigente el concejal de Medellín José Luis Marín Mora, reconocido por su activismo en redes sociales, sus contenidos de crítica política y su cercanía al Pacto Histórico.

La decisión quedó consignada en la Resolución DGRP 007613 de 2025, donde la entidad determinó apartarse parcialmente de las recomendaciones del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), y concluyó que el nivel de riesgo del concejal es “ordinario”, lo que implica la eliminación del chaleco antibalas que le había sido asignado como medida de autoprotección.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Marín expresó: “Dejo constancia que, después de las múltiples amenazas a mi vida denunciadas en Medellín, la @UNPColombia considera que no existe riesgo para mi integridad y por tanto retira la única medida existente, chaleco antibalas. Esta constancia, ante cualquier efecto.”

En el documento oficial también se precisa que el director de la UNP decidió no acoger la recomendación del CERREM respecto a mantener las medidas, apartándose así del concepto técnico del comité.

La resolución ha generado cuestionamientos en sectores del Pacto Histórico, quienes consideran que la decisión desconoce el contexto de amenazas que ha denunciado públicamente el concejal, quien ha sido una voz crítica frente a la administración local de Medellín y a sectores conservadores de la política antioqueña.