“Fracaso del Gobierno Petro”: gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín tras descertificación

La decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas desató críticas desde Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, responsabilizaron al gobierno del presidente Gustavo Petro del incremento de los cultivos ilícitos y el debilitamiento de la estrategia antidrogas en el país.

El gobernador Rendón calificó la medida como “la radiografía del fracaso de la paz total”, asegurando que el Gobierno Nacional optó por contemporizar con los grupos criminales mientras el país se hunde en “un mar de coca”.

¿Aspersión aérea?

Señaló que Antioquia es la principal víctima de esta política y pidió reactivar la aspersión aérea como mecanismo para frenar la expansión de los cultivos ilícitos.

Sobre la decertificación a Colombia, al Gobierno de @petrogustavo:



- Es una radiografía del fracaso de la paz total, de contemporizar con criminales, de tratarlos por las buenas mientras acaban con el país y los colombianos.



— Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 16, 2025

“Más incautaciones no son muestra de efectividad, sino la prueba del pico histórico de producción de cocaína. Retrocedimos más de 20 años”, advirtió el mandatario departamental, quien sostuvo que a pesar de las intimidaciones seguirán respaldando a la fuerza pública para garantizar seguridad y justicia en la región.

Por su parte, el alcalde Gutiérrez aseguró que la descertificación “era de esperarse” porque el presidente “se puso del lado de los peores criminales”. Recordó que en su reciente visita a Washington pidió que, en caso de darse esta decisión, no se retirara el apoyo a la fuerza pública ni se afectara el comercio del que dependen millones de empleos.

Colombia es descertificada por Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Era de esperarse. Petro se puso fue del lado de los peores criminales. Son los únicos que han ganado con este nefasto gobierno.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 16, 2025

Finalmente, el alcalde dijo que Estados Unidos reconoció expresamente el trabajo de la fuerza pública y de las autoridades locales, y acusó a Petro de querer aislar al país con su postura frente a Washington. “Queda muy evidente que eso es lo que él quiere y ha buscado todo el tiempo: quedarse solo y quedarse en el poder”.